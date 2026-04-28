Pilvipalveluiden ja tekoälyn kysyntä pakottaa skaalaamaan nopeasti: Microsoft on päättänyt datakeskusalueensa toisesta rakennusvaiheesta, mikä käytännössä kaksinkertaistaa nyt rakenteilla olevan kapasiteetin Espoossa, Kirkkonummella ja Vihdissä.
Toisen vaiheen rakennustyöt on tarkoitus käynnistää jo vuoden 2026 aikana. Ensimmäinen vaihe etenee kohti valmistumista vuosien 2026–2027 vaihteessa, minkä jälkeen kapasiteettia kasvatetaan vaiheittain uusilla rakennuksilla kolmella kampuksella.
Hankkeen kiinnostava ulottuvuus ei ole vain pelkkä laskentateho. Datakeskuksista on tulossa myös merkittävä osa alueellista energiainfrastruktuuria.
Fortum ottaa datakeskusten hukkalämmön talteen ja syöttää sen kaukolämpöverkkoon. Kun kokonaisuus on valmis, lämpöä riittää arviolta noin 250 000 asiakkaalle Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella. Tämä vastaa jopa 40 prosenttia alueen kaukolämmön tarpeesta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä arviolta 400 000 tonnia vuodessa.
Mittaluokka tekee ratkaisusta poikkeuksellisen. Datakeskukset eivät ole enää pelkkää IT-infraa, vaan ne toimivat käytännössä suurina lämpölaitoksina: sähkö muuttuu laskennassa lämmöksi, joka otetaan talteen ja hyödynnetään kaukolämmössä.
Kasvu näkyy myös sähköpuolella. Microsoft on solminut Suomessa yli 200 megawatin edestä uusiutuvaan energiaan liittyviä pitkäaikaisia sähkönostosopimuksia, jotka tukevat uuden tuotantokapasiteetin rakentamista.
Rakennusvaiheessa hanke työllistää tuhansia. Tällä hetkellä työmailla on yli 3 500 työntekijää ja kesällä määrä nousee noin 4 500:aan. Huippuvaiheessa työllisyysvaikutus yltää jopa 7 500 henkilöön, kun taas valmiiden datakeskusten operointi on huomattavasti kevyempää.