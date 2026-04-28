Heinäkuun alussa voimaan tuleva lakimuutos kiristää merkittävästi radiohäirintään tarkoitettujen laitteiden sääntelyä. Jatkossa niin sanottujen jammereiden oikeudeton hallussapito on rikos, vaikka laitetta ei olisi käytetty lainkaan.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb on vahvistanut lain, joka tulee voimaan 1.7.2026. Muutoksella täsmennetään sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia ja erotetaan jammerit omaksi laiteluokakseen.
Jammereilla voidaan häiritä radiotaajuista viestintää, kuten matkaviestinverkkoja ja satelliittipaikannusta. Aiemmin laitteita on käsitelty radiolähettiminä, joiden käyttö ja hallussapito ovat olleet luvanvaraisia, mutta nyt sääntely kiristyy selvästi.
Keskeinen muutos on, että viranomaiset voivat jatkossa puuttua laitteisiin jo ennen käyttöä. Hallussapidon kriminalisointi mahdollistaa jammereiden takavarikoinnin sekä tehokkaamman puuttumisen maahantuontiin.
Laki jättää kuitenkin rajatun liikkumavaran tutkimukselle ja teollisuudelle. Radiohäirintään tarkoitettujen laitteiden hallussapito ja käyttö on jatkossakin mahdollista luvanvaraisesti esimerkiksi tieteellisessä ja kaupallisessa toiminnassa.
Sääntelyyn sisältyy myös poikkeuksia, jotka koskevat NATOa ja sen jäsenmaita. Ne liittyvät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin oikeuksiin tarkastaa ja tutkia radio- ja häirintälaitteita.
Käytännössä muutos tarkoittaa, että kuluttajamarkkinoilla näkyneet häirintälaitteet siirtyvät entistä selkeämmin kiellettyjen laitteiden kategoriaan – ilman lupaa niitä ei saa enää edes omistaa.
