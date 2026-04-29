Donut Labin solid state -akkujen videosarja jatkui tänään kahden viikon tauon jälkeen. Tällä kertaa yhtiö demosi sitä, että sen akulla korvattaisiin olemassaolevan kulkuneuvon, kuten vaikkapa sähköskootterin akku. Näin saataisiin samaan tilaan enemmän kapasiteettia ja helpompi lämmönhallinta
Demonstraattoriksi valittiin markkinoiden johtava sähköskootterin akku. Sen nimellisjännite oli 50,4 volttia, nimelliskapasiteettia 19,2 ampeerituntia ja massa 7,9 kiloa. Näitä akkuja ladataan normaalista pistokkeesta eli hitaasti, mutta ne hyötyisivät merkittävästi nopeammasta latauksesta.
Donut Labin valmistama vaihtoakku on 35 prosenttia pienempi tilavuudeltaan, mutta 35 prosenttia suurempi kapasiteetiltaan. Energiatiheys on yli kaksinkertainen alkuperäiseen verrattuna, painoa akulla on neljänneksen eli pari kiloa vähemmän.
Vaihtoakun rakenne on yksinkertainen. Kennojen välissä on alumiinikalvot, jotka johtavat lämpöä kotelon reunoilla oleviin alumiinikerroksiin. Latausdemossa alun kylkiin tuotiin jäähdytyselementit ja tuulettimet.
Täysin tyhjä akku latautui 50 prosenttiin 3,5 minuutissa ja 80 prosenttiin 6,5 minuutissa. Latausnopeus oli parhaimmillaan yli 10C ja akun lämpötila nousi tällöin 82 asteeseen. Tämä on Donut Labin mukaan akkutekniikan osalta täysin turvallista.
Jos skootterin valmistaja haluaisi tarjota Donut Labin vaihtoakun käyttäjälle, sen voisi ladata 10 kertaa alkuperäisät nopeammin tai saada käyttöönsä 2, jopa 3 kertaa pidemmän kantaman.
Donut Lab jättää edelleen kertomatta akkunsa kemian ja energiatiheyden. Ehkäpä niistä kuullaan lisää kahden viikon kuluttua, kun videosarja jatkuu.