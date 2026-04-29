- Käyttäjälle on kerrottava, kun kyse on tekoälystä. Näin tiivistää Traficomin yksikönpäällikkö Jenni Koskinen EU:n tekoälyasetuksen keskeisen muutoksen, joka alkaa näkyä yrityksille konkreettisesti elokuussa 2026.
Käytännössä velvoite tarkoittaa sitä, että yritys ei voi enää käyttää esimerkiksi chatbotteja tai tuottaa sisältöä tekoälyllä ilman, että asiasta kerrotaan selvästi käyttäjälle. Sama koskee myös deepfake-sisältöjä, jotka on jatkossa merkittävä tekoälyn tuottamiksi.
Taustalla on EU:n vuonna 2024 hyväksytty tekoälyasetus (AI Act), joka luokittelee tekoälysovellukset neljään riskitasoon. Osa käyttötapauksista, kuten tunteiden tulkinta työpaikoilla, on kokonaan kielletty.
Traficomin mukaan sääntelyn rikkominen ei jää pelkäksi ohjeeksi. Yrityksiä voidaan sakottaa, ja seuraamukset voivat nousta merkittäviksi.
”Sanktiot voivat olla erittäin huomattavia”, todetaan Traficomista. Suomessa seuraamusmaksut määrittää Traficomin yhteydessä toimiva seuraamusmaksulautakunta, ja ne voivat olla joko kiinteitä summia tai sidottuja yrityksen liikevaihtoon.
Käytännössä puhutaan miljoonaluokan sakoista, joissa yläraja määräytyy prosenttiosuutena yrityksen globaalista liikevaihdosta. Rangaistusasteikko on portaittainen, ja vakavimmissa rikkomuksissa taso nousee selvästi.
Valvonta ei ole vielä täysimittaisesti käynnissä, sillä kaikkia korkean riskin järjestelmiä koskevia vaatimuksia ei ole vielä otettu käyttöön. Viranomaiset valmistautuvat kuitenkin jo aktiivisesti valvontaan. Suomessa tekoälysääntelyä valvoo peräti 15 viranomaista, ja Traficom koordinoi yhteistyötä.
Yrityksille muutos on konkreettinen. Tekoälyn käyttö ei enää ole vain tekninen valinta, vaan myös juridinen riski. Jos käyttäjälle ei kerrota, että vastassa on botti eikä ihminen, kyse voi jatkossa olla suoraan sanktioitavasta rikkomuksesta.
Samaan aikaan luottamus nousee keskeiseksi kysymykseksi. Traficomin mukaan jo nyt 77 prosenttia käyttäjistä tarkistaa tekoälyn tuottaman sisällön toisesta lähteestä. Elokuun jälkeen vastuu siirtyy entistä selvemmin myös palvelun tarjoajalle.