NB-IoT-kehityksessä yksi asia on ollut pitkään selvä. AT-komentojen käsin kirjoittaminen modeemille on hidasta, virhealtista ja suoraan sanottuna turha työvaihe. Nyt siihen on tulossa muutos.
Ruotsalainen iLabs on julkaissut STMicroelectronicsin ST87M01-modeemille Arduino- ja PlatformIO-kirjaston, joka kapseloi koko AT-komentorajapinnan korkeamman tason API:ksi. Käytännössä kehittäjän ei enää tarvitse koskea AT-syntaksiin lainkaan.
Kirjasto tarjoaa Arduino-maailmasta tutut Client- ja UDP-rajapinnat, joten olemassa oleva koodi toimii pitkälti sellaisenaan myös NB-IoT-yhteyden yli. MQTT, NTP tai HTTP eivät vaadi uudelleenkirjoitusta, modeemi vain vaihtuu taustalla.
Kapseloinnin alle jää koko perinteinen AT-kerros: TCP- ja UDP-yhteydet, HTTP-siirrot myös pilkotuilla vastauksilla, verkon ylösajo, signaalitiedot sekä NB-IoT:n virransäästötilat kuten PSM ja eDRX. Mukana on myös tuki sleep- ja wake-up -mekanismeille, jotka ovat keskeisiä akkukäyttöisissä laitteissa.
Uusi kirjasto ei ole pelkkä demo. Sitä on testattu oikeassa NB-IoT-verkossa (1NCE), ja testit kattavat end-to-end TCP- ja UDP-liikenteen sekä HTTP-siirrot.
Julkaisu alleviivaa laajempaa muutosta, jossa mobiiliverkkoihin perustuva IoT-kehitys on siirtymässä pois AT-komentojen manuaalisesta hallinnasta kohti ohjelmistokehittäjille luontevampia abstraktioita. Kun yhteyslogiikka näyttää samalta kuin Ethernet- tai Wi-Fi-koodi, kynnys käyttää NB-IoT:ta madaltuu selvästi.
Kirjasto on avoimen lähdekoodin projekti MIT-lisenssillä GitHubissa.