Teollisuuden kyberturva ei ole enää pelkkä ohjelmistokysymys. EU:n Cyber Resilience Act alkaa näkyä konkreettisesti myös laitetasolla, kun valmistajat tuovat markkinoille valmiiksi sertifioituja edge-alustoja.
Advantech ilmoitti, että sen Arm-pohjainen RSB-3810-yksikorttitietokone on saanut IEC 62443-4-2 -kyberturvasertifioinnin. Kyseessä on standardi, joka määrittelee vaatimukset suoraan teollisten järjestelmien komponenteille, kuten laitteille ja niiden ohjelmistoille.
Muutos on merkittävä. Siinä missä kyberturva on perinteisesti rakennettu järjestelmä- tai sovellustasolla, uusi sääntely pakottaa huomioimaan turvallisuuden jo piirilevyllä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi turvallista käynnistystä, päivitysten hallintaa ja käyttöoikeuksien kontrollia valmiina osana laitetta.
Advantechin kortti perustuu MediaTek Genio 1200 -järjestelmäpiiriin, jossa yhdistyvät kahdeksanytiminen Arm-prosessori, tekoälykiihdytys ja vähäinen tehonkulutus. Ratkaisu on suunnattu tyypillisiin edge AI -kohteisiin, kuten robotiikkaan, teolliseen IoT:hen ja konenäköön.
Teknisesti kiinnostavaa on, että kyberturva ei tule suorituskyvyn kustannuksella. Kortti tarjoaa jopa 4,8 TOPS:n inferenssitehon noin kahdeksan watin kulutuksella, ja mukana ovat teollisuusverkkoihin tarvittavat ominaisuudet kuten TSN-aikasynkronoitu Ethernet sekä 5G- ja Wi-Fi 6 -liitännät.
Toinen keskeinen osa kokonaisuutta on pitkäaikainen ohjelmistotuki. Advantech tuo kortille Ubuntu Pro -tuen yhteistyössä Canonical kanssa, mikä tarkoittaa jopa kymmenen vuoden tietoturvapäivityksiä. Tämä vastaa suoraan CRA:n keskeiseen vaatimukseen: tuotteita on ylläpidettävä turvallisina koko niiden elinkaaren ajan.
Käytännössä tämä kehitys siirtää vastuuta järjestelmäintegraattoreilta laitevalmistajille. Kun perusalusta täyttää valmiiksi standardit, lopputuotteiden sertifiointi helpottuu ja markkinoilletulo nopeutuu.
RSB-3810 on yksi ensimmäisistä esimerkeistä tästä suunnasta, mutta trendi on selvä: kyberturvasta on tulossa yhtä olennainen osa sulautettua rautaa kuin suorituskyvystä tai liitettävyydestä.