Tekoälyn nopea yleistyminen ei ainoastaan kasvata sähkön kysyntää, vaan muuttaa koko energia-alan toimintamallia. Schneider Electric:n tuoreen Global Autonomous Maturity -tutkimuksen mukaan ala on siirtymässä kohti autonomisia, jopa täysin miehittämättömiä laitoksia. Kehitystä vauhdittaa nimenomaan tekoäly.
Tutkimukseen osallistuneista energia- ja kemianteollisuuden päättäjistä lähes puolet (49 %) pitää tekoälyä tärkeimpänä yksittäisenä syynä autonomisten ratkaisujen käyttöönottoon. Taustalla on erityisesti hyperskaalan datakeskusten ja pilvipalveluiden räjähdysmäinen kasvu, joka kuormittaa energiajärjestelmiä ennennäkemättömällä tavalla. Sähkön kysynnän ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä, mikä pakottaa toimijat etsimään tehokkaampia ja joustavampia toimintamalleja.
Autonomia ei ole enää tulevaisuuden visio, vaan jo käynnissä oleva muutos. Organisaatiot raportoivat toimivansa keskimäärin noin 70-prosenttisesti autonomisesti, ja tavoite on nostaa taso 80 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Jo nyt lähes kolmasosa toiminnoista on täysin autonomisia. Samalla noin puolet toimijoista arvioi siirtyvänsä täysautomaatioon tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.
Kehitystä ohjaavat ennen kaikkea kaupalliset paineet. Jos autonomisia ratkaisuja ei oteta käyttöön, riskinä ovat kasvavat kustannukset, paheneva osaajapula ja heikkenevä kilpailukyky. Suurimmiksi esteiksi vastaajat nimeävät korkeat alkuinvestoinnit, legacy-järjestelmät sekä kyberturvaan ja sääntelyyn liittyvät epävarmuudet.
Maantieteellisesti kehityksen kärjessä ovat Aasia ja Persianlahden alue, kun taas Pohjois-Amerikassa muutos kiihtyy nopeasti datakeskusten energiantarpeen kasvaessa. Euroopassa eteneminen on vakaampaa, mutta hitaampaa.
Schneider Electricin mukaan autonomia ei tarkoita ihmisten korvaamista, vaan työn muuttumista. Autonomiset järjestelmät vapauttavat henkilöstöä rutiineista kohti korkeamman lisäarvon tehtäviä, kuten turvallisuuden ja prosessien optimointia. Samalla avoin, ohjelmistopohjainen automaatio sekä digitaaliset kaksoset nousevat keskeisiksi työkaluiksi, joiden avulla laitokset voivat ennustaa, sopeutua ja optimoida toimintaansa yhä itsenäisemmin.
Yhteenvetona tutkimus kiteyttää, ettei tekoälyn kasvattama energiantarve enää mahdollista perinteistä operointimallia. Autonomiasta on tulossa energia-alalle välttämättömyys, ei valinta.
