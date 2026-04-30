Analog Devices tuo tuotantoon toisen sukupolven A²B 2.0 -audioväylän, joka nostaa auton äänijärjestelmän arkkitehtuurin uudelle tasolle. Kyse ei ole vain paremmasta äänentoistosta, vaan tavasta rakentaa koko matkustamon audiokokemus uudelleen.
A²B 2.0 kasvattaa väylän kaistan nelinkertaiseksi lähes 100 megabittiin sekunnissa ja mahdollistaa yli sadan audiokanavan siirron kumpaankin suuntaan. Tämä avaa tien monikanavaisille, matkustajakohtaisille äänialueille, joissa kuljettaja, etumatkustaja ja takapenkin käyttäjät voivat kuunnella eri sisältöä samanaikaisesti ilman kuulokkeita.
Teknisesti keskeistä on viiveen hallinta. A²B-arkkitehtuuri tarjoaa deterministisen, noin 62 mikrosekunnin viiveen, mikä on kriittistä esimerkiksi aktiivisessa melunvaimennuksessa ja mikrofonipohjaisessa puheenkäsittelyssä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että auton äänijärjestelmä pystyy synkronoimaan kaiuttimet ja mikrofonit tarkasti – samaan tapaan kuin studioluokan signaalinkäsittelyssä.
Toinen iso muutos on integraatio ajoneuvon muuhun verkkoon. A²B 2.0 tukee Ethernet-datan tunnelointia Open Alliance SPI -rajapinnan kautta, jolloin audio ei ole enää erillinen alijärjestelmä vaan osa auton laajempaa, ohjelmistomääriteltyä arkkitehtuuria. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että ADAS-varoitukset, viihde ja puheohjaus toimivat saumattomasti yhteen.
Analog Devicesin mukaan uusi väylä säilyttää A²B:n keskeiset edut eli yksinkertaisen ketjutopologian (daisy chain), alhaisen viiveen ja kevyen ohjelmistokuorman. Samalla taaksepäin yhteensopivuus nykyisen kaapeloinnin kanssa helpottaa siirtymää, ja järjestelmätason kustannuksia voidaan leikata jopa 30 prosenttia.
A²B 2.0 ei tee autosta akustisesti studiota, mutta se tuo studiotason signaalinhallinnan matkustamoon. Kun kaiuttimia, mikrofoneja ja prosessointia voidaan hallita tarkasti ja skaalautuvasti, auton äänijärjestelmä muuttuu yksinkertaisesta toistosta kohti henkilökohtaista, ohjelmistolla muokattavaa kuuntelukokemusta.