Texas Instruments tuo tekoälykiihdytyksen myös kaikkein pienimpiin sulautettuihin järjestelmiin. Yhtiö esitteli Embedded World -messuilla kaksi uutta mikro-ohjainperhettä, joissa on integroitu TinyEngine-niminen neuroverkkokiihdytin (NPU).
Merkittävin uutuus on MSPM0G5187-mikro-ohjain, joka perustuu Arm Cortex-M0+ -ytimeen. Kyse on hyvin yksinkertaisesta ja edullisesta ohjainluokasta, jota käytetään tyypillisesti esimerkiksi sensoreissa, kodinkoneissa ja pienissä IoT-laitteissa. TI:n mukaan piirin hinta jää suurissa volyymeissa alle yhden dollarin.
Piiriin integroitu TinyEngine NPU on suunniteltu kiihdyttämään pieniä neuroverkkomalleja suoraan laitteessa. TI:n mukaan se voi suorittaa inferenssilaskennan jopa 90 kertaa pienemmällä viiveellä ja yli sata kertaa pienemmällä energiankulutuksella kuin vastaava mikro-ohjain ilman erillistä kiihdytintä.
Ajatuksena on tuoda yksinkertaiset tekoälytoiminnot laitteisiin, joissa niitä ei ole aiemmin nähty. Esimerkiksi anturit, puettavat laitteet tai kodin sähköjärjestelmät voivat tehdä paikallista analyysiä ilman pilvipalvelua.
TinyEngine ei kuitenkaan ole tarkoitettu suurille tekoälymalleille. Se on optimoitu pienille neuroverkoille, jotka tunnistavat esimerkiksi poikkeamia mittausdatassa, liikettä, eleitä tai yksinkertaisia ääni- ja kuviohavaintoja.
TI esitteli samalla myös tehokkaamman AM13Ex-mikro-ohjainperheen, joka yhdistää Cortex-M33-prosessorin, TinyEngine-NPU:n sekä reaaliaikaisen moottoriohjausarkkitehtuurin. Tällaisissa sovelluksissa tekoälyä voidaan käyttää esimerkiksi moottorien kuormituksen analysointiin tai ennakoivaan huoltoon samalla kun ohjain ylläpitää tarkkoja ohjaussilmukoita.
Uudet ohjainperheet tukevat TI:n Code Composer Studio -kehitysympäristöä sekä erillistä Edge AI Studio -työkalua, jonka avulla kehittäjät voivat kouluttaa ja optimoida pieniä neuroverkkimalleja suoraan sulautettuja järjestelmiä varten.