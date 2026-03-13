Nürnbergissä järjestetty Embedded World 2026 vahvisti asemansa sulautettujen järjestelmien tärkeimpänä kansainvälisenä tapahtumana. Messuille saapui noin 36 000 kävijää lähes 90 maasta, mikä on yli 13 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.
Tapahtuma kokosi jälleen yhteen koko sulautettujen järjestelmien ekosysteemin piirivalmistajista ohjelmistotaloihin ja laitevalmistajiin. Messujen yleinen viesti oli selvä: tekoäly on siirtymässä nopeasti pilvestä laitteisiin ja verkon reunalle.
Useat valmistajat esittelivät uusia ratkaisuja, joissa tekoälymallit ajetaan suoraan mikrokontrollereissa, IoT-piireissä ja pienissä edge-järjestelmissä. Tavoitteena on mahdollistaa älykäs analytiikka ja päätöksenteko paikallisesti ilman jatkuvaa pilviyhteyttä. Tämä vähentää viivettä, parantaa tietoturvaa ja pienentää energiankulutusta.
Trendin näkyvin tekninen ilmentymä on pieniin piireihin integroitavat NPU-kiihdyttimet (neural processing unit). Niitä nähtiin messuilla sekä mikro-ohjaimissa että tehokkaammissa edge-prosessoreissa, ja valmistajat korostivat erityisesti pienten koneoppimismallien ajamista paikallisesti.
Myös konferenssiohjelmassa korostui kehittäjäyhteisön kiinnostus tekoälyn ja sulautettujen järjestelmien yhdistämiseen. Esityksissä käsiteltiin muun muassa edge-AI-arkkitehtuureja, vähävirtaista koneoppimista sekä uusia ohjelmistotyökaluja, joilla tekoäly voidaan tuoda osaksi perinteisiä embedded-järjestelmiä.
Seuraava Embedded World järjestetään Nürnbergissä 16.–18. maaliskuuta 2027.