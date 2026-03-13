Pienikokoiset mini-PC:t ovat muuttuneet viime vuosina yksinkertaisista toimistokoneista tehokkaiksi edge-laskennan alustoiksi. ASUSin uusi NUC 16 Pro näyttää, että kehitys tuo mukanaan myös uuden haasteen: lämmön.
Alle litran kokoiseen koteloon pakataan nyt suorituskykyä, joka vielä muutama vuosi sitten kuului selvästi suurempiin työasemiin. NUC 16 Pro perustuu Intelin Core Ultra Series 3 -prosessoreihin, joissa on integroituna sekä Arc-grafiikka että erillinen tekoälykiihdytin. NPU:n suorituskyky on jopa 50 TOPS, ja koko alustan laskentateho nousee valmistajan mukaan noin 180 TOPS:iin.
Kun tällainen laskentateho sijoitetaan vain 0,7 litran kokoiseen koteloon, jäähdytys nousee keskeiseen rooliin. ASUS on ratkaissut ongelman varsin raskaalla jäähdytysrakenteella. Prosessoria jäähdytetään kahdella puhaltimella, ja lämpö johdetaan pois kolmella lämpöputkella sekä molemmille sivuille sijoitetuilla jäähdytysrivoilla. Joissakin kokoonpanoissa mukana on lisäksi erillinen tuuletin muistipiireille.
Ratkaisu kertoo hyvin mini-PC-luokan muutoksesta. NUC-koneet suunniteltiin alun perin kompakteiksi toimistotietokoneiksi, mutta nyt niitä markkinoidaan myös edge-tekoälyn alustoiksi. ASUSin mukaan NUC 16 Pro soveltuu esimerkiksi videoneuvottelun tekoälyavusteisiin toimintoihin, analytiikkaan ja paikalliseen kielimallien ajamiseen.
Tätä varten koneeseen on tarjolla jopa 96 gigatavua LPDDR5x-muistia. Lisäksi yhteyksistä ei ole tingitty: laitteessa on kaksi 2,5 gigabitin Ethernet-porttia, Wi-Fi 7 sekä Bluetooth 6.0. Tallennusta varten kotelossa on kaksi M.2-paikkaa.
Mini-PC:n kehitys näyttää siis kulkevan samaan suuntaan kuin palvelin- ja datakeskuslaitteissa: kun laskentateho kasvaa, lämpö muuttuu nopeasti suunnittelun kriittisimmäksi rajoitteeksi.