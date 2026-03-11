Nürnbergissä käynnissä olevilla Embedded World -messuilla congatec esittelee uuden SMARC-moduulin, jossa merkittävä osa ohjelmistosta on valmiiksi integroituna. Tavoitteena on lyhentää sulautettujen järjestelmien kehitysaikaa erityisesti Arm-pohjaisissa ratkaisuissa.
Saksalainen congatec tuo markkinoille ensimmäisen Arm-pohjaisen Computer-on-Module-ratkaisunsa osana aReady.COM-tuoteperhettä. Uusi conga-SMX95-moduuli perustuu NXP Semiconductorsin i.MX 95 -sovellusprosessoriin ja on toteutettu SMARC-standardin mukaisena moduulina.
Uutuuden keskeinen idea on, että moduuli ei sisällä pelkkää laitteistoa. Sen mukana voidaan toimittaa valmiiksi integroitu ohjelmistopino, johon kuuluu esimerkiksi käynnistyslataaja, käyttöjärjestelmä sekä IoT-yhteyksiin ja laitehallintaan liittyvät ohjelmistokomponentit.
Valittavissa oleviin käyttöjärjestelmiin kuuluvat esimerkiksi Ubuntu ja Kontron OS. Lisäksi moduuli voidaan toimittaa valmiiksi konfiguroidulla hypervisorilla, jonka avulla sama laitteisto voi ajaa useita järjestelmiä rinnakkain.
Con gatecin mukaan tämä vähentää merkittävästi Arm-pohjaisten järjestelmien käyttöönottoon liittyvää ohjelmistotyötä. Yrityksen mukaan monet kehittäjät ovat aiemmin välttäneet Arm-arkkitehtuuriin siirtymistä juuri ohjelmistointegraation monimutkaisuuden vuoksi.
Uusi moduuli sisältää myös congatecin congaconnect-IoT-ohjelmiston, joka tarjoaa työkaluja laitteiden etähallintaan, käyttöönottoon ja suojattujen IIoT-yhteyksien muodostamiseen. Turvallisuuspuolella moduuli tukee valmiiksi useita teollisuuden kyberturvavaatimuksia. Congatecin mukaan ratkaisu helpottaa esimerkiksi IEC 62443 -standardin mukaista sertifiointia.
Pisimmälle vietynä integraatio voidaan tehdä niin, että valmistaja asentaa moduuliin jo asiakkaan oman sovellusohjelmiston. Tällöin moduuli voidaan kytkeä suoraan kantakorttiin ja käynnistää ilman erillistä ohjelmiston asennusvaihetta.
Teknisesti conga-SMX95 yhdistää NXP:n i.MX 95 -prosessorin suorituskyvyn, tekoälykiihdytyksen ja reaaliaikaiset ominaisuudet standardoituun SMARC-moduulimuotoon. Ratkaisun tavoitteena on nopeuttaa erityisesti teollisten ja IoT-laitteiden tuotekehitystä.
