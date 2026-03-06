Huawei on tuonut uuteen Watch GT Runner 2 -urheilukelloonsa useita teknisiä parannuksia, joiden keskeinen tavoite on paikannustarkkuuden parantaminen juoksuharjoituksissa. Tärkein uudistus on kellon kehään integroitu 3D Floating -antenni, joka optimoi satelliittipaikannuksen säteilykuvion kellon rungon sisällä.
Perinteisesti älykellojen GNSS-antennit on sijoitettu rungon sisälle, missä käyttäjän käsi ja metallirakenne voivat heikentää signaalia. Huawei on ratkaissut ongelmaa siirtämällä antennin osaksi kellon kehystä. Ratkaisun ansiosta antenni saa enemmän tilaa ja pystyy säteilemään signaalia tasaisemmin eri suuntiin.
Huawei yhdistää antennirakenteen myös usean satelliittijärjestelmän ja kahden taajuuskaistan käyttöön. Kello tukee GPS-, GLONASS-, BeiDou-, Galileo- ja QZSS-järjestelmiä sekä kaksitaajuuksista paikannusta, mikä vähentää erityisesti kaupunkiympäristöissä esiintyviä monitieheijastusten aiheuttamia virheitä.
Pelkkä antennirakenne ei kuitenkaan ratkaise kaikkia paikannusongelmia. Siksi kello hyödyntää myös sensorifuusiota. Huawein tuotepäällikön Andreas Zimmerin mukaan GNSS-paikannusta täydennetään liikeantureiden datalla silloin, kun satelliittisignaali heikkenee.
– Uuden 3D-antennirakenteen lisäksi hyödynnämme tarvittaessa sensorifuusiota, Zimmer kertoo.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että paikannusalgoritmi yhdistää GNSS-datan kiihtyvyys- ja gyroskooppisensoreiden mittaamaan liikkeeseen. Tällainen niin sanottu dead reckoning -lähestymistapa auttaa arvioimaan kuljettua reittiä esimerkiksi tunneleissa tai tiheässä kaupunkirakenteessa, jossa satelliittisignaali katkeaa hetkellisesti.
Huawei kertoo parantaneensa paikannustarkkuutta myös vertailemalla laitetta kilpailijoihin kontrolloiduissa testeissä. Zimmerin mukaan mittauksissa käytettiin referenssinä erillistä GPS-järjestelmää.
– Vertailutesteissä kellot pidetään samassa kädessä ja ne asetetaan käyttämään tarkinta mahdollista paikannustilaa. Mittaamme kummankin laitteen poikkeamaa todellisesta sijainnista vertaamalla niitä referenssinä käytettävään GPS-järjestelmään emmekä suoraan toisiinsa, Zimmer sanoo.
Kellon paikannus toimii jatkuvasti kaksitaajuuksisessa GNSS-tilassa. Tästä huolimatta Huawei lupaa jopa 32 tunnin akunkeston ulkoliikunnan seurantatilassa.
Paikannuksen ohella kello sisältää Huawein uusimman TruSense-sensorimoduulin, joka mittaa muun muassa sykettä, veren happisaturaatiota, sykevälivaihtelua sekä EKG-signaalia. Runner 2 -mallissa sensori on sama kuin muissa TruSense-kelloissa, eikä siihen ole tehty erillisiä muutoksia.
Huawei Watch GT Runner 2 tulee Suomessa myyntiin 23. maaliskuuta. Kellon suositushinta on 419 euroa.