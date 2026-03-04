Finnish Business Angels Networkin (FiBAN) mukaan monet suomalaiset startup-menestystarinat olisivat jääneet syntymättä ilman varhaisen vaiheen sijoittajia. Järjestön tuoreen vuositilaston mukaan suomalaiset startupit saivat vuonna 2025 enkelisijoittajilta yhteensä 57 miljoonaa euroa.
Luvut perustuvat FiBANin vuoden 2025 tilastoon, johon vastasi yli 400 järjestön jäsenenä toimivaa enkelisijoittajaa. Sijoitusten määrä kasvoi edellisvuodesta 46 prosenttia. Suorat sijoitukset startupeihin olivat 46 miljoonaa euroa ja sijoitukset rahastojen kautta 11 miljoonaa euroa.
FiBANin data-asiantuntija Ivan Helinin mukaan startup-rahoitus alkoi elpyä viime vuonna usean heikomman vuoden jälkeen.
– Aiemmat ennätysvuodet nähtiin vuosina 2019–2021, jolloin markkinoilla oli paljon rahaa tarjolla. Vuonna 2022 alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan pysäytti myös startup-toimialaa ja ihmisistä tuli varovaisempia sijoittamisessa. Nyt usko talouteen ja sijoittamiseen on palautumassa, Helin sanoo.
FiBAN korostaa, että enkelisijoittajien merkitys on erityisen suuri yritysten alkuvaiheessa. Järjestön mukaan monien tunnettujen suomalaisyritysten kasvu olisi voinut jäädä toteutumatta ilman varhaista rahoitusta.
– Alkuvaiheen yhtiöt kuolevat, jos niihin ei sijoiteta. Ilman enkelisijoittajia meillä ei olisi Ouraa, ei Woltia eikä Framerya, Helin sanoo.
Sijoitukset kohdistuvat usein yritysten ensimmäisiin kasvuvaiheisiin, esimerkiksi uuden työvoiman palkkaamiseen. Enkelisijoittajat rahoittavat edelleen eniten teknologia-alan yrityksiä, mutta kiinnostus on laajentunut myös esimerkiksi luovan talouden startupeihin.
Vuosi 2025 oli FiBANin tilaston mukaan myös ennätysvuosi irtautumisissa eli exiteissä. Enkelisijoittajat raportoivat yhteensä 185 exitiä, mikä on 32 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Exiteistä noin 44 prosenttia päättyi konkurssiin. Helinin mukaan tämä kuuluu riskisijoittamisen luonteeseen.
– Kertoimet ovat kovia sekä ylös että alas, mutta yksi onnistunut sijoitus voi kattaa monien heikompien sijoitusten tappiot, hän sanoo.
FiBANin mukaan startup-yhteisön yritysten yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa on noin 12 miljardia euroa vuodessa. Tästä noin kolmannes syntyy yrityksissä, joita FiBANin jäsenet ovat rahoittaneet.