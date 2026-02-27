IoT-laitteiden siirto toiselle operaattorille helpottuu

IoT-laitteiden elinkaaren aikainen operaattorin vaihto helpottuu, kun Telenor IoT tuo markkinoille uuden SGP.32-standardin mukaiset eSIM-kortit. Yhtiö ilmoittaa aloittavansa kaupalliset toimitukset 17. huhtikuuta 2026.

SGP.32 on GSMA:n määrittelemä uusi eSIM-provisionointistandardi, joka on suunniteltu erityisesti IoT- ja M2M-laitteille. Se uudistaa tapaa, jolla laitteisiin ladataan ja hallitaan operaattoriprofiileja etänä.

Aiemmissa IoT-eSIM-ratkaisuissa operaattorin vaihto oli teknisesti mahdollista, mutta käytännössä raskasta. Provisionointi perustui monimutkaiseen backend-arkkitehtuuriin, ja siirto saattoi vaatia alkuperäisen operaattorin infrastruktuuria ja integraatioita. Tämä on tehnyt laajamittaisista operaattorinvaihdoista hitaita ja kalliita.

SGP.32 yksinkertaistaa mallia. Laite voi pyytää ja ladata uuden profiilin IP-yhteyden yli ilman fyysistä SIM-kortin vaihtoa. Arkkitehtuuri on suunniteltu erityisesti headless-IoT-laitteille, joilla ei ole näyttöä tai käyttäjän suorittamaa SIM-hallintaa.

Telenorin mukaan uusi standardi mahdollistaa niin sanotun Single SKU -mallin, jossa sama laiteversio voidaan toimittaa globaalisti ja aktivoida eri markkinoilla eri operaattoriprofiileilla. Tämä vähentää valmistuksen ja logistiikan monimutkaisuutta sekä helpottaa regulaatiovaatimuksiin sopeutumista.

Käytännössä muutos näkyy erityisesti pitkän elinkaaren IoT-deploymenteissa. Laitteet voivat olla kentällä 10–15 vuotta, ja sinä aikana markkinatilanne, hinnoittelu tai sääntely voivat muuttua. SGP.32 madaltaa teknistä kynnystä siirtää laite toisen operaattorin verkkoon ilman fyysisiä toimenpiteitä.

Standardi ei poista kaupallisia sopimusrajoitteita tai paikallisen sääntelyn vaatimuksia, mutta se purkaa merkittävästi teknistä lukkoa, joka on aiemmin sitonut IoT-laitteet yhteen toimittajaan.

Telenor IoT:n mukaan SGP.32-SIM-kortit ovat tilattavissa nyt ja toimitukset alkavat 17. huhtikuuta. Kyse on ensimmäisistä laajamittaisesti kaupallisista SGP.32-toteutuksista operaattoritasolla.