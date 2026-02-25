Kilometrit eivät kerro sähköauton akuston kunnosta juuri mitään

Polttomoottoriautojen maailmassa kilometrilukema on keskeinen arvon määrittäjä. Sähköautoissa tämä logiikka ei enää päde. Brittiläisen Generationalin 8 000 ajoneuvon akkuterveystutkimus osoittaa, että korkea ajomäärä ei ennusta heikkoa akun kuntoa.

Tutkimuksen mukaan uudehkot, runsaasti ajetut autot voivat säilyttää akun kapasiteettinsa paremmin kuin vanhemmat, vähän ajetut yksilöt. Yli 100 000 mailia ajetut autot sijoittuivat usein 88–95 prosentin State of Health -tasolle (SoH, akun kuntoa kuvaava suure).

Kaikki tutkimuksessa mukana olleet autot huomioiden akkujen keskimääräinen jäljellä oleva kapasiteetti oli 95,15 prosenttia. Jopa 8–12-vuotiaiden autojen akkujen mediaani oli 85 prosenttia. Tämä on selvästi yli tyypillisen akkutakuurajan. Valmistajat lupaavat yleensä, että akku säilyttää vähintään 70 prosentin kapasiteetin kahdeksan vuoden tai noin 160 000 kilometrin ajan.

Teknisesti kiinnostavaa on, että todellinen keskimääräinen suorituskyky ylittää nämä takuurajat reilusti. Se tarkoittaa, että pitkät takuuajat eivät näytä olevan valmistajille systemaattinen taloudellinen riski, vaan pikemminkin konservatiivinen mitoitus. Suurin osa akuista pysyy selvästi takuuehtojen yläpuolella, ja todelliset takuuvaatimukset näyttävät olevan harvinaisia.

Miksi kilometrimäärä ei ennusta akun kuntoa?

Litiumioniakun degradaatio ei riipu ensisijaisesti ajokilometreistä vaan käyttöprofiilista. Keskeisiä muuttujia ovat lataustapa, lämpötila, syklisyvyys ja kuormitus. Akku ikääntyy sekä kalenteriajan että kemiallisten rasitusten seurauksena, ei lineaarisesti ajomatkan mukaan.

Sähköautossa ei ole mekaanisesti kuluvia voitelukalvoja, jakoketjuja tai monimutkaisia vaihteistoja, joiden kunto heikkenisi suoraviivaisesti kilometrien kasvaessa. Siksi korkea kilometrilukema ei automaattisesti tarkoita heikkoa akustoa.

Tutkimuksen ehkä merkittävin havainto ei kuitenkaan ole korkea keskiarvo, vaan hajonnan kasvu iän myötä. Esimerkiksi 4–5 vuoden autoissa SoH-mediaani oli 93,53 prosenttia, mutta heikoimman prosentin taso laski noin 81 prosenttiin. Tämä kertoo, että yksilöiden välinen ero kasvaa ajan myötä.

Keskimääräinen akku kestää erittäin hyvin, ja pitkät takuuajat ovat valmistajille todennäköisesti hallittu, dataan perustuva päätös. Sen sijaan käytettyjen autojen markkina kamppailee epävarmuuden kanssa. Ilman mitattua SoH-arvoa ostaja ei tiedä, kuuluuko yksilö vahvaan keskiarvoon vai heikompaan häntäpäähän.