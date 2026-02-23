Espoolainen kvanttitietokoneyhtiö IQM listautuu yhdysvaltalaisen SPAC-yhtiön Real Asset Acquisition Corporationin kanssa toteutettavan yritysjärjestelyn kautta. Järjestely tekee IQM:stä ensimmäisen pörssilistatun eurooppalaisen kvanttitietokoneyhtiön.
Kauppa arvostaa IQM:n noin 1,8 miljardin dollarin pre-money -arvostuksella. Toteutuessaan järjestely nostaa yhtiön kassavarat yli 450 miljoonaan dollariin. Yhtiö harkitsee myös rinnakkaislistautumista Helsingin pörssiin.
IQM kertoo myyneensä tähän mennessä 21 järjestelmää 13 asiakkaalle. Viime vuonna yhtiö myi seitsemän järjestelmää ja toimitti yhdeksän. Samalla IQM käynnisti 40 miljoonan euron investoinnin tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi. Tavoitteena on yltää 30 järjestelmän vuotuiseen toimituskykyyn.
Yhtiö toimii vertikaalisesti integroidulla mallilla. Sillä on oma sirusuunnittelu, kvanttisiruja valmistava tehdas, kokoonpanolinja ja datakeskus. Tämä erottaa sen useista kilpailijoista, jotka nojaavat ulkoistettuun valmistukseen.
Vuonna 2024 IQM:n liikevaihto oli 24 miljoonaa euroa. Yhtiön mukaan viime vuoden liikevaihto oli tähän nähden moninkertainen. Tarkat luvut julkistetaan toukokuussa.
Yhdysvaltain pörssiin suuntaava listautuminen antaa IQM:lle merkittävän rahoituspuskurin aikana, jolloin kvanttilaskennan kaupallistaminen vaatii raskaita investointeja infrastruktuuriin, valmistukseen ja tuotekehitykseen.
IQM:n viesti on selvä: kvanttilaskenta ei ole enää tutkimusprojekti, vaan teollinen liiketoiminta, jossa järjestelmiä myydään ja toimitetaan asiakkaille.