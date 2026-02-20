- Markkina oli viime vuonna edelleen haastava, joskin merkkejä käänteestä alkoi näkyä erityisesti loppuvuodesta. Rekrytoinneissa markkinakäänne näkyy viiveellä. Asiakkaiden heräilevä investointihalukkuus näkyy kuitenkin jo asiakaskysynnässä, sanoo Witted Megacorpin toimitusjohtaja Markus Huttunen.
Wittedin tuoreen raportin mukaan alle tuhannen työntekijän IT-palveluyhtiöiden yhteenlaskettu henkilöstömäärä laski Suomessa vuonna 2025 yhteensä 2,6 prosenttia. Vuonna 2024 laskua oli 2,2 prosenttia, joten alan henkilöstö on vähentynyt nyt kahtena peräkkäisenä vuotena.
Witted Insights -selvityksessä tarkastellaan 30–1 000 henkeä työllistävien IT-palveluyhtiöiden henkilöstökehitystä julkisista lähteistä kerätyn datan perusteella . Suomessa vertailussa oli mukana 51 yhtiötä.
Suomessa kokonaisluku painui miinukselle erityisesti suurempien toimijoiden henkilöstövähennysten vuoksi. Pienemmissä yhtiöissä nähtiin myös kasvua, mutta se ei riittänyt kääntämään kokonaiskehitystä plussalle. Henkilöstömäärien sopeutus viittaa siihen, että kysyntä ei alkuvuonna ollut riittävän vahvaa ylläpitämään aiempaa kapasiteettia.
Raportin hintakehitystä kuvaava indeksi osoittaa, että konsulttien keskimääräinen tuntihinta ei Suomessa ole noussut voimakkaasti, mikä tukee kuvaa maltillisesta kysyntätilanteesta. Markkina ei ole ylikuumentunut, vaan pikemminkin tasapainottunut heikomman suhdannevaiheen jälkeen.
Pohjoismaissa kehitys oli samansuuntainen. Ruotsissa ja Norjassa henkilöstömäärä laski noin 2,6–2,7 prosenttia, kun taas Tanskassa lasku jäi lähes nollaan. Kyse on siten laajemmasta pohjoismaisesta suhdanneliikkeestä, ei yksinomaan Suomen markkinasta.
Loppuvuoden varovaiset piristymisen merkit voivat kuitenkin viitata siihen, että henkilöstökehitys alkaa tasaantua vuoden 2026 aikana. Rekrytointi reagoi tyypillisesti viiveellä suhteessa asiakaskysynnän muutoksiin, joten mahdollinen käänne näkyy henkilöstöluvuissa vasta myöhemmin.