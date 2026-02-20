- Markkina oli viime vuonna edelleen haastava, joskin merkkejä käänteestä alkoi näkyä erityisesti loppuvuodesta. Rekrytoinneissa markkinakäänne näkyy viiveellä. Asiakkaiden heräilevä investointihalukkuus näkyy kuitenkin jo asiakaskysynnässä, sanoo Witted Megacorpin toimitusjohtaja Markus Huttunen.

Tesla ei muutu itseajavaksi sillä, että siitä poistetaan ratti. Yhtiö on aloittanut ratittoman Cybercabin sarjatuotannon, mutta ratkaiseva komponentti puuttuu edelleen: toimiva itseajaminen, jota ei tarvitse valvoa, kirjoittaa Elektroniktidningenin Jan Tångring.

Check Point Software Technologies varoittaa uudesta mahdollisesta hyökkäyssuunnasta, jossa tekoälyagentteja voidaan käyttää haittaohjelmien peiteltyinä ohjauskanavina. Kyse ei ole vielä aktiivisesti havaitusta kampanjasta, vaan tutkimusympäristössä tehdystä demonstraatiosta, joka osoittaa tekniikan olevan käytännössä toteutettavissa.

Rakennusautomaatiosta tuttu EnOcean-radio on nyt helppo lisätä sulautettuihin järjestelmiin valmiilla lisäkortilla. MIKROEn uusi EnOcean 5 Click tuo kaksisuuntaisen 868 megahertsin EnOcean-yhteyden mikroBUS-yhteensopiviin kehitysalustoihin.

Suomalainen Donut Lab kertoo julkaisevansa riippumattomia mittaustuloksia kiinteäelektrolyyttiakustaan usean viikon mittaisena sarjana. Mittaukset on tehnyt VTT omassa tutkimuslaboratoriossaan. Ensimmäinen video ja siihen liittyvä raportti julkaistaan maanantaina.

Teollisuusrobotiikan nopea kasvu ja siirtymä kohti teollisuus 4.0 -ympäristöä nostavat ajoituksen kriittiseksi suorituskykytekijäksi. Älykkäät robotit, IoT-verkot ja tekoälypohjainen laadunvalvonta edellyttävät alle mikrosekunnin synkronointia, johon perinteiset kvartsiratkaisut eivät aina pysty vastaamaan vaativissa tehdasolosuhteissa. Piipohjaiset MEMS-ajoituspiirit tarjoavat tarvittavan vakauden, iskunkestävyyden ja lämpötilansietokyvyn.

Auton valaistus on muuttumassa koristeesta ohjelmistoksi. Kun sisätiloihin ja ulkopintoihin integroidaan satoja RGB-ledejä, perinteinen analoginen ohjaus ei enää skaalaudu. Nyt itävaltalais-saksalaisen ams OSRAMin kehittämä Open System Protocol eli OSP etenee ISO-standardointiin. Tavoitteena on tehdä siitä kansainvälinen perusta älykkäiden valonlähteiden ohjaukseen.

Suomalaisen ohjelmistoyritys Luoto Companyn tekemä kysely osoittaa, että tekoäly on jo monen kehittäjän arkipäivää. - Tekoäly on monelle konkreettinen työväline, ei kokeilu. Lähes puolet vastaajista kertoi, että tekoälyä käytetään vähintään säännöllisesti, sanoo toimitusjohtaja Tuomas Nousiainen.

Sota ja kiristynyt turvallisuustilanne näkyvät yhä selvemmin teknologiayhtiöiden tulosluvuissa. Puolustusbudjettien kasvu, eurooppalaisen omavaraisuuden korostuminen ja johtamisjärjestelmien modernisointi kiihdyttävät investointeja. Kotimainen Bittium on yksi selkeistä hyötyjistä, vaikka yhtiö ei asiaa näin suoraan sanokaan.

Autoteollisuuden siirtymä kohti ohjelmistopohjaisia ajoneuvoja (SDV) kasvattaa järjestelmien laskentavaatimuksia nopeasti. Renesasin mukaan 3 nanometrin prosessisolmu tuo mukanaan uusia teknisiä rajoja, jotka eivät enää ratkea perinteisellä yhdelle piisirulle rakennetulla SoC-arkkitehtuurilla.

Fujitsu Limited aikoo automatisoida legacy-järjestelmiensä muutostyöt tekoälyagenteilla. Yhtiö esitteli uuden AI-Driven Software Development Platform -alustan, jonka tavoitteena on hoitaa vaatimusten määrittely, suunnittelu, toteutus ja integraatiotestaus ilman ihmisen jatkuvaa väliintuloa. Käytännössä kyse on ennen kaikkea olemassa olevien järjestelmien ylläpidosta ja lakimuutosten edellyttämistä päivityksistä.

STMicroelectronics on tuonut markkinoille uudet resonanssikonvertterien ohjainpiirit, joilla puristetaan lisää hyötysuhdetta hakkuriteholähteistä. Uudet STNRG599A- ja STNRG599B-piirit on suunnattu erityisesti sovelluksiin, joissa virrankulutus tyhjäkäynnillä ja kevyellä kuormalla on kriittinen tekijä.

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) ei pidä turvallisena siirtyä kymmenen vuoden voimassaoloaikaan passeissa ennen kuin käytössä on kvanttiturvallinen kryptografia. Virasto esittää hallituksen passilain lausunnossaan, että nykyinen passien siruteknologia perustuu salausalgoritmeihin, jotka eivät kestä tulevaisuuden kvanttilaskentaa.

Helsinkiläinen Willo Technologies Oy on kerännyt 2,9 miljoonaa euroa pre-seed-rahoitusta kehittääkseen langatonta tehonsiirtoteknologiaansa. Yhtiön mukaan ratkaisu mahdollistaa laitteiden lataamisen ilman fyysisiä liittimiä tai tarkkaa kohdistusta, myös laitteen liikkuessa tai pyöriessä.

Samsung julkistaa ensi viikolla uuden Galaxy S26 -malliston. Sarjan kärjessä nähdään Galaxy S26 Ultra, josta vuotoja on nähty jo kuukausien ajan. Lähes kaikki keskeiset tekniset tiedot ovat jo esillä, mutta osa yksityiskohdista on yhä auki. Tässä koottuna se, mitä huippumallista tällä hetkellä odotetaan.

Taiwanilainen AAEON on julkistanut de next-RAP8-EZBOX -järjestelmän, jota yhtiö kutsuu maailman pienimmäksi 13. sukupolven Core-prosessoriin perustuvaksi sulautetuksi tietokoneeksi. Laite on suunnattu erityisesti teollisuusrobottien ja autonomisten järjestelmien keskusohjaimeksi.

Intelligent Memory tuo markkinoille uudet 8 ja 16 gigatavun eMMC-muistit teollisuussovelluksiin aikana, jolloin moni suuri muistivalmistaja on ajanut alas omia eMMC-tuoteperheitään.

Toshiba on kehittänyt ajoneuvojen ECU-yksiköitä varten hilaohjainpiirin, joka antaa suunnittelijoille mahdollisuuden luoda auton ydintoimintojen ohjausta varten yhtenäisen alustan, jota voidaan mukauttaa monenlaisiin kuormiin ja toiminnallisiin turvavaatimuksiin komponenttien valinnan ja ohjelmallisen konfiguroinnin avulla. Ohjainpiiri TB9084FTG kuroo umpeen kuilun vähimmäistoimintoja vaativien piirien ja erittäin monimutkaisten, turvakriittisten osien välillä.

LF Energyn alainen Battery Data Alliance on julkaissut uuden avoimen Battery Data Format -standardin (BDF), jonka tavoitteena on yhtenäistää akkutestauksessa syntyvän datan rakenne ja metatiedot. Tarkoitus on tehdä akkututkimuksen ja -kehityksen datasta siirrettävää, toistettavaa ja suoraan mallinnuskelpoista.

Empower Semiconductor esittelee kolme uutta ECAP-piikondensaattoria, jotka on tarkoitettu upotettaviksi suoraan AI- ja HPC-prosessoreiden pakkausrakenteeseen eli alustaan. Yhtiön viesti on selvä: perinteiset piirilevylle juotettavat kondensaattorit eivät enää riitä vastaamaan uusimpien kiihdyttimien virrantiheyksiin ja transienttivaatimuksiin.