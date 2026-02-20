Suomalainen Donut Lab kertoo julkaisevansa riippumattomia mittaustuloksia kiinteäelektrolyyttiakustaan usean viikon mittaisena sarjana. Mittaukset on tehnyt VTT omassa tutkimuslaboratoriossaan. Ensimmäinen video ja siihen liittyvä raportti julkaistaan maanantaina.
Yhtiö esitteli akkuteknologiansa tammikuussa Consumer Electronics Show -messuilla ja kuvasi sitä maailman ensimmäiseksi all-solid-state-akuksi, joka voidaan ottaa käyttöön suoraan sarjatuotantoajoneuvoissa. Väite herätti välittömästi laajaa huomiota ja myös kriittisiä kysymyksiä alan asiantuntijoiden keskuudessa.
Donut Labin mukaan VTT on mitannut akun ominaisuuksia omissa laboratorio-olosuhteissaan. Yhtiö julkaisee mittausraportit sekä niihin liittyvät videot ”I Donut Believe” -sarjassa. Toimitusjohtaja Marko Lehtimäen mukaan tavoitteena on tuoda keskusteluun yksityiskohtaista mittausdataa ja vastata spekulaatioihin, joita poikkeukselliset suorituskykyväitteet ovat synnyttäneet.
Donut Labin aiempien tietojen mukaan akku perustuu kiinteään elektrolyyttiin, eikä se sisällä palavia nesteitä. Yhtiö korostaa turvallisuutta ja väittää akun olevan immuuni termiselle karkaamiselle myös äärimmäisissä olosuhteissa. Solid-state-rakenteen sanotaan mahdollistavan pidemmän toimintamatkan, kevyemmän rakenteen ja uudenlaisen vapauden ajoneuvojen suunnittelussa.
CES-julkistuksen jälkeen keskustelu on kohdistunut erityisesti siihen, ovatko ilmoitetut suorituskykyluvut realistisia ja kuinka kypsä teknologia on teolliseen sarjatuotantoon. Kiinteäelektrolyyttiakkuja on kehitetty vuosia suurten akkuvalmistajien toimesta, mutta kaupallistamista ovat hidastaneet materiaalirajapintojen resistanssiongelmat, valmistettavuus ja kustannusrakenne.
Tiedotteessa ei vielä esitetä numeerisia arvoja energiatiheydestä, tehotiheydestä tai syklinkestosta. Näiden odotetaan tarkentuvan julkaistavissa mittausraporteissa. Sarjamuotoinen julkaisustrategia tarkoittaa, että kaikki tulokset eivät tule julki kerralla, vaan keskustelu akun suorituskyvystä rakentuu vaiheittain tulevien viikkojen aikana.