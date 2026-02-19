STMicroelectronics on tuonut markkinoille uudet resonanssikonvertterien ohjainpiirit, joilla puristetaan lisää hyötysuhdetta hakkuriteholähteistä. Uudet STNRG599A- ja STNRG599B-piirit on suunnattu erityisesti sovelluksiin, joissa virrankulutus tyhjäkäynnillä ja kevyellä kuormalla on kriittinen tekijä.
Uudet ohjaimet on tarkoitettu LLC- ja LCC-topologioihin. Niiden keskeinen uutuus on vaihesiirtoon perustuva ohjausmenetelmä. Perinteisen taajuusohjauksen sijaan lähtöä säädetään puolisillan jännitteen ja resonanssipiirin virran välisellä vaihe-erolla. Tämä tekee säädöstä vähemmän herkkää komponenttitoleransseille ja parantaa toiminnan vakautta.
ST:n mukaan vaihesiirto-ohjaus vakauttaa burst-tilaa ja parantaa dynamiikkaa erityisesti kevyellä kuormalla. Samalla syöttöjännitteen vaihtelut vaikuttavat vähemmän ulostuloon. Käytännössä tämä näkyy parempana hyötysuhteena ja pienempänä tyhjäkäyntikulutuksena esimerkiksi latureissa, adaptereissa ja televisioiden virtalähteissä.
STNRG599A on suunnattu teholähdesovelluksiin. Piirissä on sisäänrakennettu X-kondensaattorin purkupiiri, jota vaaditaan monissa verkkovirtaan kytkettävissä laitteissa. STNRG599B on tarkoitettu valaistussovelluksiin, joissa tärkeää on myös välkkymätön syvä himmennys. Vakaa burst-tilan hallinta vähentää LED-ajureissa näkyvää välkyntää.
Ohjaimet toimivat jopa 750 kilohertsin kytkentätaajuudella ja soveltuvat noin 90 watin tehoista useiden satojen wattien virtalähteisiin. Mukana on kattava suojausvalikoima. ST tarjoaa piireille myös valmiin arviointialustan. EVLG599-250WLLC-evaluaatiokortti yhdistää uuden ohjainpiirin synkroniseen tasasuuntaajaan ja GaN-pohjaiseen tehoasteeseen. Kortti on suunniteltu 250 watin teholuokkaan ja sen lepotilan virrankulutus jää alle mikroampeerin.
STNRG599A- ja STNRG599B-piirit ovat jo tuotannossa SO16N-kotelossa. STNRG599A:n hinnat alkavat noin 0,6 dollarista tuhannen kappaleen erissä. Arviointikortti on saatavilla ST:n verkkokaupasta ja jakelijoilta.