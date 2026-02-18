Samsung julkistaa ensi viikolla uuden Galaxy S26 -malliston. Sarjan kärjessä nähdään Galaxy S26 Ultra, josta vuotoja on nähty jo kuukausien ajan. Lähes kaikki keskeiset tekniset tiedot ovat jo esillä, mutta osa yksityiskohdista on yhä auki. Tässä koottuna se, mitä huippumallista tällä hetkellä odotetaan.
Galaxy S26 Ultran odotetaan siirtyvän Samsungin uuteen M14-OLED-paneeliin. Edelliset sukupolvet perustuivat M13-tekniikkaan. Uusi paneeli voi tarkoittaa korkeampaa huippukirkkautta ja parempaa energiatehokkuutta.
Vertailukohtana voi pitää OnePlus 15 -mallia, jossa samaa paneelia on testien mukaan ajettu jopa noin 3500 nitin huippukirkkauteen. Jos Samsung hyödyntää paneelin täyden potentiaalin, Ultra voi nousta luokkansa kirkkaimpien näyttöjen joukkoon.
Lisäksi odotetaan entistä kehittyneempää heijastustenestopinnoitetta. Edellisessä sukupolvessa nähty anti-reflective-kerros saatetaan päivittää, mikä parantaisi luettavuutta kirkkaassa auringonvalossa.
Globaalisti laitteessa nähdään todennäköisesti Snapdragon 8 Elite Gen 5 -järjestelmäpiiri. Se on tällä hetkellä Qualcommin tehokkain mobiilialusta. Huipputehon vastapainona on lämmöntuotto. Siksi yksi odotettu parannus on suurempi höyrykammio ja muutenkin tehokkaampi lämpöhallinta. Parempi jäähdytys tarkoittaisi tasaisempaa suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten peleissä ja videokäsittelyssä.
Edellinen Ultra käytti UFS 4.0 -tallennusta. Nyt spekuloidaan siirtymisellä UFS 4.1 -versioon, joka tarjoaa hieman parempia I/O-nopeuksia ja vakaampaa suorituskykyä. Pitkällä aikavälillä Samsung on puhunut myös UFS 5.0 -tallennuksesta, jonka pitäisi kaksinkertaistaa siirtonopeudet tekoälykuormia varten. Se ei todennäköisesti vielä ehdi tähän malliin, mutta UFS 4.1 olisi looginen väliaskel.
Galaxy S26 -sarjan markkinoinnin keskiössä odotetaan olevan tekoäly. Snapdragonin NPU on jo varsin tehokas, mutta huhut vihjaavat mahdollisesta erillisestä AI-kiihdyttimestä tai laajemmasta laitteistokiihdytyksestä.
Erillinen yksikkö voisi parantaa energiatehokkuutta, kun tekoälylaskenta siirretään pois pääytimiltä. Tämä olisi linjassa koko toimialan kehityksen kanssa, jossa AI-kuormat siirtyvät yhä enemmän laitteeseen itselleen.
Kamerassa ohjelmistopainotus
Laitteiston osalta suuria muutoksia ei välttämättä nähdä. Sen sijaan parannuksia odotetaan kuvan- ja videonkäsittelyyn.
Jo edellinen S25 Ultra kuului markkinoiden monipuolisimpiin kamerapuhelimiin, mutta videoissa se jäi joidenkin kilpailijoiden taakse. Parannettu HDR-käsittely, zoom-algoritmit ja hämäräkuvaus ovat todennäköisiä kehityskohteita.
Samsung on aiemminkin saanut merkittäviä parannuksia aikaan ohjelmistolla ilman sensorimuutoksia, joten sama lähestymistapa voi jatkua.
Teknisesti Galaxy S26 Ultra vaikuttaa evoluutiolta. Suurimmat parannukset liittyvät näyttöön, suorituskykyyn ja tekoälyyn. Silti Samsung on aiemminkin jättänyt yksityiskohtia julkistustilaisuuteen. Nähtäväksi jää, tuoko yhtiö vielä yllätyksen, joka nostaa mallin selvästi irti edeltäjästään.