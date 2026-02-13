Silanna Semiconductor on siirtänyt FirePower-laserajurinsa tuotantoon. Yhtiön SL2001- ja SL2002-piirit yhdistävät resonanssikondensaattorin latauksen ja suurivirtaisen laserin laukaisun samalle sirulle, mikä pienentää lidar- ja etäisyysmittausjärjestelmien kokoa ja tehohäviöitä merkittävästi.
Silanna Semiconductor esitteli FirePower-sarjan jo viime vuonna, mutta nyt piirit ovat saatavilla tuotantomäärissä. Ratkaisun keskeinen ajatus on integroida korkean jännitteen lataus ja nopea laserpulssin laukaisu samaan 3,5 neliömillimetrin kokoiseen koteloon. Näin vältetään useita erillisiä tehovaiheita ja diskreettejä komponentteja.
SL2001 on suunnattu erityisesti autojen lidar-järjestelmiin. Se tuottaa alle kahden nanosekunnin FWHM-pulsseja ja jopa 1000 watin huipputehon 3–24 voltin käyttöjännitteellä. Piiri soveltuu sekä EEL- että VCSEL-laserdiodien ohjaukseen. Valmistajan mukaan vin–kondensaattorilatauksen hyötysuhde yltää jopa 85 prosenttiin.
Käsikäyttöisiin ja akkukäyttöisiin mittalaitteisiin tarkoitettu SL2002 toimii 2,8–5,5 voltin jännitteellä ja tuottaa 100 watin pulsseja jopa 1 megahertsin toistotaajuudella. Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi urheilu-, metsästys- ja teolliset etäisyysmittarit.
Integraation vaikutus näkyy erityisesti piirilevypinta-alassa. Valmistajan esimerkin mukaan 400 watin nelikanavaisella EEL-moduulilla toteutetun järjestelmän vaatima pinta-ala voi pienentyä 400 neliömillimetristä 80 neliömillimetriin. Samalla tehohäviöt vähenevät jopa 70 prosenttia verrattuna perinteisiin laserajuriratkaisuihin.
Täyttä ”yhden sirun lidaria” ratkaisu ei vielä tarkoita, sillä optiikka, vastaanotin, AFE ja signaalinkäsittely pysyvät erillisinä lohkoina. Mutta laserin tehopolun yhdistäminen yhdelle piille vie lidar-arkkitehtuuria selvästi kohti kompaktimpia ja energiatehokkaampia moduuleja, mikä on erityisen tärkeää autojen ADAS-järjestelmissä ja akkuvirtaisissa laitteissa.