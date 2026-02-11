Python on yhä maailman suosituin ohjelmointikieli, mutta sen johtoasema kapenee. Helmikuun TIOBE-indeksissä Pythonin osuus on 21,81 prosenttia. Laskua vuodessa on 2,08 prosenttiyksikköä. Vielä heinäkuussa 2025 osuus oli lähes 27 prosenttia.

Cadence Design Systems on julkistanut uuden agenttipohjaisen tekoälyratkaisun, jonka tavoitteena on automatisoida sirujen etupään suunnittelu ja verifiointi. Uusi työkalu, ChipStack AI Super Agent, tuo EDA-työnkulkuun autonomisesti toimivia tekoälyagentteja, jotka generoivat RTL-koodia, laativat testipenkit ja testaussuunnitelmat, ajavat regressiotestejä sekä analysoivat ja korjaavat havaittuja virheitä.

Allegro MicroSystems on julkistanut uuden Hall-ilmiöön perustuvan virta-anturin, joka nostaa eristettyjen magneettisten virtasensoreiden tarkkuuden uudelle tasolle. Yhtiön mukaan ACS37017 saavuttaa tyypillisesti 0,55 prosentin herkkyysvirheen koko elinkaaren ja lämpötila-alueen yli.

Nokia ja Telefónica testaavat tekoälyagenttien käyttöä televerkkojen rajapintojen hyödyntämisen helpottamiseksi. Tavoitteena on nopeuttaa niin sanottujen Network API -rajapintojen käyttöönottoa ja tehdä niistä kehittäjille helpommin lähestyttäviä.

AI-palvelinten tehontarve kasvaa nopeammin kuin datakeskusten perinteinen sähkönjakelu kestää. GPU-klusterit ja tekoälykiihdyttimet nostavat yksittäisten räkkien tehon kymmeniin kilowatteihin. Tämän vuoksi ala on siirtymässä kohti 800 voltin HVDC-arkkitehtuureja. Galliumnitridi nousee tässä murroksessa avainteknologiaksi.

Valtaosa vakavista kyberhaavoittuvuuksista ei johdu salauksesta tai tunnistautumisesta, vaan muistivirheistä. Näitä ovat esimerkiksi puskuriylivuodot ja virheelliset muistiviittaukset. Nyt niihin haetaan ratkaisua suoraan prosessoritasolta.

STMicroelectronics on esitellyt Stellar P3E -mikro-ohjaimen, joka tuo tekoälykiihdytyksen suoraan autoluokan ohjainpiiriin. Kyseessä on merkittävä askel kohti hajautettua, reaaliaikaista älykkyyttä ajoneuvoissa, kun AI-laskenta ei ole enää vain keskitettyjen SoC-piirien tai domain-ohjainten varassa.

Generatiivinen tekoäly ei enää vain avusta ohjelmistokehitystä. Se tekee jo itsenäistä tietoturvatyötä. Anthropic kertoo, että sen kehittämä Claude Opus 4.6 on löytänyt syksystä 2025 lähtien yli 500 vakavaa haavoittuvuutta avoimen lähdekoodin ohjelmistoista. Olennaista on, että Claude on tehnyt työn pitkälti omatoimisesti.

Voisiko älytelevisio toimia bottiverkon orjana? Periaatteessa kyllä: se on liitetty nettiin ja se on vjo varsin tehokas tietokone. Mutta siihen pitäisi saada ujutettua jokin haittaohjelma. Onko se mahdollista?

Melexis on julkistanut MLX80124-piirin, joka ohjaa auton RGB-ambient-valaistusta LIN-väylän kautta ilman omaa ohjelmistokehitystä. Piirin idea on yksinkertainen. Valaistuksen käyttäytyminen määritellään graafisella työkalulla, eikä ajuriin tarvitse kirjoittaa tai kääntää laiteohjelmistoa.

Euroopan komponenttimarkkina on selvästi piristymässä. Samalla toimitusajat alkavat venyä valikoiduissa tuoteryhmissä. - Kyselyjen määrä kasvaa ja myynti on lähtenyt liikkeelle sekä Britanniassa että EU:ssa. Samalla osa valmistajista pidentää toimitusaikoja, sanoo Anglia Componentsin teknologiajohtaja David Pearson.

Valokuitu kiinteistön kellarissa ei takaa nopeaa nettiä asunnoissa. Näin on jo nyt. Vuoteen 2030 mentäessä ongelma korostuu entisestään. Kuituoperaattori Valoon taloyhtiömyynnistä vastaava myyntipäällikkö Mikael Kumpulainen muistuttaa, että sisäverkon pullonkaulat on ratkaistava, jotta nopea netti ei jää jumiin jakamoon.

Suomen patentointi nojaa yhä vahvemmin sähkötekniikkaan, ohjelmistoihin ja datankäsittelyyn. Tämä näkyy selvästi Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tuoreissa tilastoissa, jotka kertovat sekä teknologisesta painopisteestä että alueellisista muutoksista patenttihakemuksissa.

Terahertsialueella toimivalla laserilla on onnistuttu toteuttamaan 4 gigabitin sekuntinopeuteen yltävä langaton tiedonsiirtoyhteys. Tuloksen taustalla on kvanttikaskadilaser, QCL, jota moduloitiin suoraan ilman erillistä modulaattoria. Kyse on merkittävästä teknisestä näytöstä taajuusalueella, jota on pitkään pidetty lupaavana mutta käytännössä vaikeana.

Salasanojen aika on ohi. Kvanttitietokoneet pakottavat koko tunnistautumisen ja kryptografian uudelleenarviointiin. Kyse ei ole yksittäisestä algoritmista vaan koko digitaalisen luottamuksen rakenteesta, kirjoittaa Yubicon teknologiajohtaja Christopher Harrell.

DigiKey kasvatti tuotevalikoimaansa voimakkaasti vuonna 2025. Jakelijan varastoon lisättiin yli 108 000 uutta varastoitavaa komponenttia, jotka ovat saatavilla saman päivän toimituksella. Kaikkiaan DigiKey lisäsi järjestelmiinsä yli 1,6 miljoonaa uutta tuotetta vuoden aikana. Samalla jakelijan toimittajaverkosto kasvoi 364 uudella valmistajalla. Mukana ovat yhtiön perusliiketoiminta, Marketplace sekä Fulfilled by DigiKey -ohjelma.

DigiKey ja Arduino järjestävät 12. helmikuuta webinaarin, jossa pureudutaan nopeaan prototypointiin Arduinon uusilla työkaluilla. From board to build: Using UNO Q and App Lab -tilaisuus järjestetään Suomen aikaa klo 17.

PC-prosessoreissa Intel ei ole enää yksinvaltias. AMD on haastanut yhtiötä viime vuosina erittäin kovaa, ja tekoälyn kouluttamisessa GPU-korteilla Nvidia on noussut ylivoimaiseen asemaan. Työasemapuolella asetelma on kuitenkin toisenlainen. Uusi Xeon-sukupolvi muistuttaa, että raskaat ammattilaisjärjestelmät ovat yhä Intelin vahvinta aluetta.

Autoteollisuudessa tapahtuu hiljainen mutta perustavanlaatuinen muutos. Ethernet etenee nyt myös auton alimmalle verkottamisen tasolle. Tavoitteena on korvata perinteiset, hitaat kenttäväylät kuten CAN ja LIN. Tuore esimerkki kehityksestä on Microchip Technologyn ja Hyundain yhteistyö. Yhtiöt tutkivat 10BASE-T1S Single Pair Ethernetin käyttöä tulevissa ajoneuvoalustoissa.

Työpaikoilla yleistyvä tekoälyagenttien käyttö voi tuoda merkittäviä tietoturvariskejä, varoittaa kyberturvayritys Check Point Software. Viime viikkojen OpenClaw-keskustelu on tuonut esiin, miten itsenäisesti toimivat tekoälyagentit voivat koskettaa organisaation järjestelmiä samalla tavalla kuin oikeat työntekijät, ilman asianmukaisia hallinta- ja valvontamekanismeja.