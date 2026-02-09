Euroopan komponenttimarkkina on selvästi piristymässä. Samalla toimitusajat alkavat venyä valikoiduissa tuoteryhmissä. - Kyselyjen määrä kasvaa ja myynti on lähtenyt liikkeelle sekä Britanniassa että EU:ssa. Samalla osa valmistajista pidentää toimitusaikoja, sanoo Anglia Componentsin teknologiajohtaja David Pearson.
Pearsonin mukaan toimitusajat eivät vielä pitene kautta linjan, mutta erityisesti MEMS-pohjaisissa puolijohteissa muutosta on jo nähtävissä. Lisäksi tekoälydatakeskusten voimakas kasvu ohjaa valmistajien tuotantoa korkeamman katteen tuotteisiin. Tämä heijastuu perinteisempiin komponentteihin.
Yhtenä esimerkkinä Pearson nostaa muistimarkkinan. Osa valmistajista siirtää kapasiteettia kuluttajamuistimoduuleista suurikaistaiseen HBM-muistiin. Se kiristää DRAM-muistien, kuten DDR-tuotteiden, saatavuutta. Samalla hinnat ovat alkaneet nousta. Toistaiseksi nousu on rajattua, noin 3–5 prosenttia, ja koskee vain osaa segmenteistä.
Tilannetta kärjistää se, että monet jakelijat ovat viime vuosina leikanneet varastojaan. Kun kysyntä kasvaa, toimittajia on vähemmän ja kahden vuoden ajan markkinaa painanut ylivarasto on käytännössä purkautunut, riskinä ovat komponenttipulat ja entistä pidemmät toimitusajat.
Anglian mukaan tarkkaa käännekohtaa on vaikea ennustaa, mutta sen tuloa pidetään varmana. Yhtiö kehottaa asiakkaita tekemään ajoitetut tilaukset ajoissa, ennen kuin valmistajat sulkevat vuoden 2026 tilauskirjansa. Pearsonin mukaan näin on jo tapahtunut yhden muistivalmistajan kohdalla.
Anglia tunnetaan varastovetoisesta toimintamallistaan, jossa varaston kiertonopeus pidetään tarkoituksella maltillisempana kuin suurimmilla jakelijoilla. Pearsonin mukaan tämä antaa yhtiölle paremmat edellytykset tukea sekä pk-yrityksiä että suuria teollisuusasiakkaita nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa.