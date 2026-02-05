Sähköautot piristivät Euroopan autokauppaa vuonna 2025. Kokonaiskasvu jäi silti vaatimattomaksi. Suurin muutos nähtiin merkkien välisessä järjestyksessä. Volkswagen nousi Euroopan myydyimmäksi täyssähköautobrändiksi ohi Teslan.
Euroopassa rekisteröitiin JATO Dynamicsin mukaan viime vuonna 13,2 miljoonaa uutta henkilöautoa. Kasvua kertyi 2,3 prosenttia. Markkina on yhä selvästi alle vuoden 2019 tason. Pudotusta on 16,5 prosenttia.
Sähkö oli kasvun moottori. Täyssähköautoja rekisteröitiin 2,6 miljoonaa kappaletta. BEV-mallien markkinaosuus nousi 20 prosenttiin. Vuosikasvu oli 29 prosenttia. Volkswagen rekisteröi noin 274 000 täyssähköautoa. Kasvua tuli 56 prosenttia. Vetureina toimivat uudet mallit, kuten ID.7, sekä konsernin sähköistyminen laajemmin.
Teslan vuosi oli vaikeampi. Myynti laski selvästi, mutta Model Y pysyi silti Euroopan myydyimpänä täyssähköautona. Myös Model 3:n rekisteröinnit jäivät edellisvuotta pienemmiksi.
Norja on edelleen omassa luokassaan, sillä viime vuonna 95,5 prosenttia uusista autoista oli täyssähköisiä. Tanska on listan kakkonen (67,6 prosenttia) ja Hollanti kolmas (40,5 prosenttia). Suomessa 37,2 prosenttia uusista autoista oli täyssähköisiä, joten menimme Ruotsin ohi (36,5%).
Hybridit tukivat markkinaa. Ladattavien hybridien rekisteröinnit kasvoivat 34 prosenttia ja ylsivät 1,3 miljoonaan autoon. Täyshybridit kasvoivat 10 prosenttia ja kevythybridit 16 prosenttia. Perinteiset polttomoottoriautot olivat ainoa selvästi laskeva voimalinja. Niiden rekisteröinnit putosivat 20 prosenttia.
Kiinan rooli vahvistui. Kiinassa valmistettujen autojen tuonti Eurooppaan kasvoi 77 prosenttia. Kiinalaisomisteiset merkit lisäsivät myyntiään 44 prosenttia. Mukana on sekä kiinalaisia brändejä että Euroopan merkeille Kiinassa valmistettuja malleja.