Hybridihätäpuhelu eli Hybrid eCall on ajoneuvojen hätäpuhelujärjestelmä, joka käyttää sekä 4G LTE -verkkoa että perinteisiä 2G ja 3G -verkkoja. Tavoite on yksinkertainen. Hätäpuhelu ja siihen liittyvä data saadaan varmasti perille kaikissa olosuhteissa.
Perinteinen eCall on tukeutunut 2G ja 3G -piirikytkentäverkkoihin. Uudempi NG eCall käyttää IP-pohjaista 4G-yhteyttä ja VoLTE-puhelua. Ongelma on verkkojen epätasainen saatavuus. 4G ei kata kaikkia alueita, mutta 2G ja 3G ovat yhä laajasti käytössä erityisesti hätäliikenteessä.
Hybrid eCall ratkaisee tämän yhdistämällä molemmat maailmat. Ajoneuvon hätäpuheluyksikkö valitsee automaattisesti parhaan käytettävissä olevan verkon. Tarvittaessa se voi vaihtaa kesken puhelun 4G:stä 2G- tai 3G-verkkoon ilman, että yhteys hätäkeskukseen katkeaa.
Onnettomuuden sattuessa järjestelmä muodostaa puheyhteyden hätäkeskukseen ja lähettää samalla minimidatan. Tämä sisältää ajoneuvon sijainnin, suunnan ja perustiedot. Näin pelastuspalvelut saavat nopeasti tarkan tilannekuvan.
Vuoden 2026 alusta lähtien NG eCall on pakollinen kaikille uusille EU-ajoneuvotyypeille. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ajoneuvojen on toimittava luotettavasti sekaverkoissa, joissa 4G, 3G ja 2G elävät rinnakkain. Siksi hybriditoteutuksesta on tullut keskeinen tekninen vaatimus.
Anritsu ensimmäisenä sertifioitu mittauslaitevalmistaja
Anritsu on saanut EN 18052:2025 -sertifioinnin Hybrid eCall -testausratkaisulleen. Kyseessä on eurooppalainen standardi, joka määrittelee hybridihätäpuhelujen päästä päähän -yhteensopivuustestauksen 2G, 3G ja 4G -verkoissa.
Sertifiointi kattaa koko eCall-ketjun. Mukana ovat ajoneuvon hätäpuheluyksikkö, mobiiliverkko ja hätäkeskuksen PSAP-järjestelmä. Testaus varmistaa, että puhe ja data toimivat oikein myös tilanteissa, joissa yhteys vaihtuu verkosta toiseen.
Anritsu on ensimmäinen mittauslaitevalmistaja, jonka Hybrid eCall -ratkaisu on sertifioitu EN 18052:2025 -standardin mukaisesti. Tämä antaa autovalmistajille ja alihankkijoille mahdollisuuden validoida hätäjärjestelmät tehokkaasti tulevia EU-vaatimuksia vastaan.