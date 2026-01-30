Donut Labin kiinteäelektrolyyttinen akku on ehkä tämän hetken puhutuin akkutekniikka. Se liitetään suuriin lupauksiin: pitkään toimintamatkaan, nopeaan lataukseen ja parempaan turvallisuuteen. Hiljalleen teknologiaa haluavat hyödyntää myös muut. Nyt mukaan tulee teollisuus.
Kyocera ja Maxell ovat aloittaneet testit, joissa Maxellin all-solid-state-akkumoduuleja asennetaan Kyoceran teollisuusrobotteihin ja niiden ohjaimiin Kagoshima Sendain tehtaalla Japanissa. Testaus käynnistyi loppuvuonna 2025.
Kyse ei kuitenkaan ole robotin varsinaisesta käyttötehosta. Kiinteäelektrolyyttistä akkua käytetään varmistuksessa. Se huolehtii esimerkiksi muistien ja reaaliaikakellon (RTC) toiminnasta sähkökatkojen aikana. Näissä tehtävissä on perinteisesti käytetty kertakäyttöisiä paristoja, jotka on vaihdettava 1–2 vuoden välein.
Maxellin ratkaisu on ladattava. Sen luvataan kestävän yli kymmenen vuotta. Samalla huoltotarve ja teollinen paristojäte vähenevät. Turvallisuus paranee, koska kiinteä elektrolyytti ei sisällä palavaa nestettä. Kyoceran keraaminen kotelointi lisää vielä lämmönkestoa ja tiiviyttä.
Tämä kertoo solid-state-akkujen etenemisestä käytäntöön. Ensin ne tulevat rajattuihin, kriittisiin rooleihin, joissa turvallisuus ja luotettavuus ovat tärkeämpiä kuin maksimaalinen energiatiheys. Voimansiirto ja suuret tehot tulevat myöhemmin.