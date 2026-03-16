Dell vie x86-palvelimen mobiiliverkon tukiasemaan

Dell Technologies on esitellyt uuden PowerEdge XR9700 -palvelimen, joka on suunniteltu erityisesti mobiiliverkon tukiasemien yhteyteen. Kyseessä on säänkestävä ja nestejäähdytteinen x86-palvelin, jonka avulla operaattorit voivat tuoda kantataajuuslaskentaa ja tekoälysovelluksia suoraan verkon reunalle.

PowerEdge XR9700 on tarkoitettu erityisesti Open RAN- ja vRAN-arkkitehtuureihin, joissa mobiiliverkon tukiaseman kantataajuuslaskenta ei enää tapahdu erillisessä, valmistajakohtaisessa laitteessa. Sen sijaan radioverkon ohjelmisto ajetaan standardipalvelimella, usein x86-arkkitehtuurilla.

Dellin uusi palvelin on suunniteltu toimimaan suoraan kenttäolosuhteissa. Täysin koteloitu järjestelmä kestää lämpötiloja –40 asteesta +46 asteeseen sekä pölyä, kosteutta ja suoraa auringonpaistetta. Palvelin voidaan asentaa esimerkiksi sähkö- tai valopylvääseen, rakennuksen seinälle tai katolle.

Operaattoreille tämä tarkoittaa mahdollisuutta tuoda laskentakapasiteettia lähemmäs käyttäjiä ja radiolaitteita. Kun kantataajuuslaskenta siirtyy ohjelmistoksi palvelimelle, sama laitteisto voi hoitaa myös muita reunalaskennan tehtäviä, kuten tekoälypohjaista verkon optimointia tai paikallisia analytiikkasovelluksia.

- Operaattoreiden ja yritysten ei pitäisi joutua tekemään kompromisseja tuodessaan laskentakapasiteettia vaativiin ympäristöihin. PowerEdge XR9700 tuo Cloud RAN-, Open RAN- ja tekoälylaskennan toiminnallisuudet paikkoihin, joihin niitä ei aiemmin ole ollut mahdollista viedä, sanoo Dell Technologiesin tietoliikennejärjestelmäratkaisuista vastaava johtaja Andrew Vaz.

PowerEdge XR9700 tulee Dellin mukaan saataville maailmanlaajuisesti vuoden 2026 toisella puoliskolla. Lisätietoja täällä.