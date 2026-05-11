- Olemme tehneet itsekin kehitystyötä synnyttääksemme menetelmän, jolla AI:n tuottaman koodin laatu voitaisiin varmistaa koneellisesti ja vapauttaa ihminen koodikatselmoinnista luomaan uutta, sanoo Rakettitieteen toimitusjohtaja Juha Huttunen.
Pääkaupunkiseudulla ja Tampereella toimiva IT-yhtiö Rakettitiede näkee tekoälyn muuttavan ohjelmistokehitystä huomattavasti nykyistä syvemmin. Yhtiön mukaan agenttinen tekoäly ei vaikuta pelkästään ohjelmistokehityksen nopeuteen, vaan myös koko konsultointimarkkinan liiketoimintamalleihin.
Rakettitiede kertoi samalla uudistaneensa hallituksensa tukemaan seuraavaa kasvuvaihetta. Uudeksi puheenjohtajaksi nousee teknologiayhtiöiden kasvusta, pääomasijoittamisesta ja yritysostoista tunnettu Antti Kokkinen.
Yhtiön mukaan ohjelmistokehityksen kustannukset voivat tekoälyn myötä pudota niin paljon, että kokonaan uusia ohjelmistomarkkinoita syntyy.
- Kun jonkun asian kustannus laskee rajusti, sen kysyntä usein räjähtää ja siten kokonaismarkkina kasvaa, Huttunen arvioi.
Rakettitiede uskoo samalla, että perinteinen tuntiveloitteinen ohjelmistokonsultointi voi muuttua merkittävästi AI-aikana. Huttusen mukaan yhtiö tutkii parhaillaan myös kiinteiden ja onnistumisperusteisten liiketoimintamallien mahdollisuuksia.
Yhtiön mukaan suurin haaste ei enää välttämättä ole itse koodin tuottaminen, vaan sen laadun varmistaminen tilanteessa, jossa tekoäly alkaa kirjoittaa yhä suuremman osan ohjelmistoista.
- Ainakin toistaiseksi AI on hyvä renki mutta huono isäntä. Laatuun vaikuttaa siten merkittävästi työkalun käyttäjän osaaminen, Huttunen sanoo.
Rakettitiede vertaa mahdollista muutosta teolliseen tuotantoon.
- Kukaan tuskin nykyään haluaa käsin tehtyä autoa, koska tehdasvalmisteisen laatu on parempi. Softan kanssa voi hyvin käydä samalla tavalla jossain vaiheessa, Huttunen pohtii.
Yhtiö kertoo tarkastelevansa avoimesti myös yritysostoja. Kohteina voivat olla perinteisten ohjelmistotalojen lisäksi esimerkiksi tekoälyyn, dataan tai kyberturvaan liittyvät osaamisalueet.
Toistaiseksi kasvua haetaan ensisijaisesti Suomesta, vaikka myös kansainvälisiä mahdollisuuksia seurataan.
Rakettitiede kasvoi viime vuonna haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 8,06 miljoonaan euroon ja liiketulos nousi yli 40 prosenttia. Vuodesta 2020 liikevaihto on kasvanut lähes 80 prosenttia.