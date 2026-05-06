Pienikapasiteettisten NAND-muistien tarjonta kiristyy nopeasti, kun suuret valmistajat siirtävät kapasiteettiaan korkeamman katteen tuotteisiin. Taiwanilainen Macronix International hyötyy tilanteesta poikkeuksellisen voimakkaasti, mikä näkyy sekä myynnin että katteiden rajuna kasvuna.
Yhtiö on siirtynyt kuukausittaiseen hinnoitteluun reagoidakseen nopeasti markkinan muutoksiin. Taustalla on erityisesti SLC- ja MLC-NAND-segmenttien supistuva tarjonta, kertoo TrendForce.
Muistimarkkinassa on käynnissä hiljainen rakennemuutos, jossa suuret valmistajat vetäytyvät vähitellen matalan kapasiteetin NAND-tuotteista. Samalla syntyy pula segmenteissä, joita auto-, teollisuus- ja sulautetut järjestelmät edelleen tarvitsevat.
Macronix näyttää olevan yksi harvoista valmistajista, joka pystyy vielä toimittamaan 4–32 gigabitin NAND-tuotteita merkittävässä mittakaavassa. Yhtiön NAND-liiketoiminnan osuus liikevaihdosta nousi ensimmäisellä neljänneksellä 30 prosenttiin, kun vuotta aiemmin osuus oli selvästi pienempi. Kasvua vauhditti erityisesti Samsung Electronics vetäytyminen MLC NAND -markkinasta.
Samalla eMMC-tuotteiden kysyntä kasvoi rajusti. Taustalla on asiakkaiden pakotettu komponenttien korvaaminen tilanteessa, jossa vaihtoehtoiset toimittajat vähenevät. Tämä ei viittaa niinkään uuteen teknologiseen läpimurtoon kuin markkinan epätasapainoon, jossa vanhemmasta muistiteknologiasta tulee hetkellisesti niukkuushyödyke.
Yhtiö kertoo nostaneensa sekä NOR Flash- että SLC NAND -tuotteiden hintoja ja siirtyneensä kuukausittaiseen hinnanmääritykseen. Se on poikkeuksellinen käytäntö muistimarkkinassa, jossa sopimukset tehdään usein pidemmille jaksoille. Muutos kertoo hintojen heilahtelun nopeudesta ja toimitustilanteen epävarmuudesta.
Hintapaineita vahvistaa myös se, että Kioxia ja Micron Technology ovat analyytikoiden mukaan vähentämässä SLC NAND -tarjontaansa. Lisäksi NOR Flash -muistien saatavuus on kiristynyt. Markkinaraporttien mukaan Macronixin sopimushinnat voivat nousta toisella neljänneksellä lähes kaksinkertaisiksi.
Talousluvut osoittavat, että vaikutus näkyy jo suoraan kannattavuudessa. Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto nousi 71 prosenttia vuodentakaisesta 10,5 miljardiin Taiwanin dollariin. Bruttokate nousi yli 40 prosenttiin, mikä on muistibisneksessä poikkeuksellisen korkea taso.
Tilanteeseen liittyy kuitenkin myös selvä rajoite. Macronixin 12 tuuman tehtaat ovat jo täydessä käytössä, eikä kapasiteettia saada nopeasti lisää. Yhtiön mukaan uusien laitteiden toimitukset viivästyvät koko puolijohdeteollisuuden laitepulan vuoksi. Taustalla ovat muun muassa TSMC:n kaltaisten valmistajien aggressiiviset tehdasinvestoinnit, jotka sitovat tuotantolaitteita vuosiksi eteenpäin.