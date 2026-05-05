Älypuhelintoimitukset kasvoivat Omdian mukaan alkuvuonna prosentin, mutta kasvu syntyi pitkälti valmistajien ja jakelukanavan ennakkotilauksista. Samalla kuluttajakysyntä jäi vaisuksi, mikä kasvattaa riskiä markkinan selvästä hidastumisesta loppuvuonna.
Älypuhelinmarkkina ylsi 298,5 miljoonaan toimitettuun laitteeseen vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta kasvu perustui poikkeukselliseen dynamiikkaan. Valmistajat kiihdyttivät toimituksiaan ennakoiden muistien ja muiden komponenttien hinnannousua, mikä nosti lukuja ilman vastaavaa kuluttajakysynnän kasvua.
Taustalla on komponenttikustannusten nousu, erityisesti muisti- ja tallennusratkaisuissa. Tämä on kannustanut sekä valmistajia että jakelukanavaa kasvattamaan varastojaan etupainotteisesti. Se näkyy toimitusluvuissa, mutta samalla syntyy epätasapaino todellisen myynnin ja kanavaan työnnettyjen laitteiden välillä.
Kuluttajapuolella tilanne on päinvastainen. Inflaatio syö ostovoimaa ja pidentää laitteiden vaihtosyklejä, erityisesti keski- ja premium-segmenteissä. Tämä tarkoittaa, että alkuvuoden toimituspiikki ei heijasta kestävää kysyntää, vaan ennemminkin varautumista tuleviin kustannuspaineisiin.
Valmistajista Samsung ja Apple kasvattivat toimituksiaan, mutta kehitys ei ole tasainen koko markkinassa. Xiaomi kärsi selvästi eniten, mikä korostaa hintaherkän entry-tason segmentin ongelmia. Kun komponenttien hinnat nousevat, halvimpien laitteiden katteet ohenevat nopeasti, eikä kustannuksia voida siirtää täysimääräisesti hintoihin ilman kysynnän heikkenemistä.
Markkina on siirtymässä vaiheeseen, jossa varastojen purku alkaa painaa toimituksia. Jo toisella neljänneksellä odotetaan korjausliikettä, ja loppuvuoden näkymä on epävarma. Kun kanavassa on ylimääräistä varastoa ja kuluttajakysyntä pysyy heikkona, valmistajien on pakko kiristää toimituskuria ja suojella marginaalejaan.