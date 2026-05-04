Robotti-imureistaan tunnettu Dreame Technology hakee nyt paikkaa autoteollisuudessa. Yhtiö esitteli Nebula NEXT 01 JET Edition -konseptin, jossa huomio kiinnittyy näyttävään rakettikiihdytykseen – mutta teknisesti kiinnostavampi osa löytyy auton sensoripuolelta.
Lanseeerauksessa mukana ollut autonomisen ajamisen pioneeri Sebastian Thrun kuvaili julkistusta poikkeukselliseksi. Kommentti alleviivaa sitä, miten aggressiivisesti Dreame yrittää asemoida itsensä uudelleen kodin pienlaitteista kohti korkeamman lisäarvon teknologiaa.
Keskiössä on yhtiön oma LiDAR, DH2160, jonka 2160 linjan resoluutiolla Dreame lupaa siirtymää perinteisestä pistepilvestä kohti “kuvatason” havainnointia. Käytännössä kyse on erittäin tiheästä pistepilvestä ja siihen yhdistetystä signaalinkäsittelystä, jonka tavoitteena on erottaa ympäristöstä aiempaa pienempiä yksityiskohtia. Vastaavaa kehityssuuntaa nähdään laajasti koko alalla, jossa toimijat kuten Luminar Technologies ja Innoviz Technologies hakevat tasapainoa kantaman, resoluution ja kustannusten välillä.
Dreame rakentaa LiDARin ympärille omaa autonomisen ajamisen kokonaisuutta, joka perustuu niin sanottuun VLA- ja World Model -arkkitehtuuriin. Tavoitteena on kattaa koko ajotilanne pysäköintiruudusta toiseen, mikä vastaa alan nykyistä kehityssuuntaa kohti entistä laajempia, yhtenäisiä ajotilanteita. Terminologia venyy kuitenkin esityksessä paikoin yli vakiintuneiden SAE-tasojen, mikä viittaa siihen, että järjestelmä on vielä enemmän konsepti kuin tuotantovalmis ratkaisu.
Akkupuolella Dreame esitteli CTP 4.0 -ratkaisun, jossa perinteisiä rakenteellisia tukipalkkeja on karsittu tilankäytön tehostamiseksi. Lähestymistapa muistuttaa muiden valmistajien siirtymää kohti rakenteellisia akkupaketteja, joissa kennot toimivat entistä enemmän osana ajoneuvon rakennetta.
Sen sijaan julkistuksen näyttävin osa eli kiinteäpolttoaineisiin raketteihin perustuva kiihdytys alle sekunnissa sataan kilometriin tunnissa jää lähinnä kuriositeetiksi. Ratkaisu ei ole yhteensopiva tieliikenteen vaatimusten kanssa, eikä sitä voi pitää realistisena tuotantoteknologiana.
Kokonaisuutena Dreame pyrkii siirtämään osaamistaan robotti-imureiden kartoitus- ja navigointiteknologiasta huomattavasti vaativampaan käyttöympäristöön. Siinä missä rakettikiihdytys toimii huomionherättäjänä, varsinainen panostus kohdistuu sensoreihin, ohjelmistoon ja ajoneuvoalustaan – eli niihin osa-alueisiin, joilla autoteollisuuden seuraava kilpailu käydään.