Amerikkalainen Foremay on esitellyt uuden säteilyä kestävän SSD:n, joka ei pelkästään suojaa itseään avaruuden hiukkassäteilyltä, vaan myös siirtää dataa aktiivisesti pois vaurioituvilta alueilta. Ratkaisu yhdistää fyysisen Graded-Z-suojauksen ja tekoälypohjaisen ohjauksen tavalla, joka muuttaa massamuistin roolia avaruusjärjestelmissä.
Avaruudessa elektroniikka joutuu jatkuvan säteilykuorman alle. Kokonaisionisoiva annos, yksittäisten hiukkasten aiheuttamat virheet ja aurinkomyrskyjen energiapulssit rikkovat muistipiirejä tavalla, jota maan pinnalla ei nähdä. Tavallinen SSD voi menettää datansa tai hajota kokonaan jo kuukausien aikana kiertoradalla.
Foremayn InterStellar-sarjan SSD lähestyy ongelmaa kahdesta suunnasta. Ensinnäkin se käyttää kerroksittaista Graded-Z-suojausta, joka hidastaa protoneja ja sitoo sekundäärisiä neutroneja ennen kuin ne pääsevät NAND-muistiin. Näin jopa kymmenien tuhansien kradien säteilykuormaa voidaan leikata tasolle, jonka elektroniikka vielä kestää.
Toinen, selvästi uudempi osa on ohjauslogiikka. SSD seuraa jatkuvasti bittivirheiden määrää ja rakentaa käytännössä reaaliaikaisen kartan säteilyn vaikutuksista. Kun jokin muistialue alkaa heikentyä, data siirretään automaattisesti turvallisemmille alueille. Kyse ei siis ole pelkästä virheenkorjauksesta, vaan dynaamisesta datan siirrosta säteilytilanteen mukaan.
Taustalla on myös perinteisempiä kovennusmenetelmiä. Ohjainpiiri on säteilykestävä, ja kriittiset toiminnot on toteutettu kolmoisredundanssilla, jotta yksittäiset virheet eivät kaada järjestelmää. Ratkaisu on suunniteltu kestämään jopa 500 kradin kokonaisannos ja korkean energian hiukkaset, jotka aiheuttavat yksittäistapahtumavirheitä.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että massamuisti ei enää ole avaruusjärjestelmän heikoin lenkki. Kun dataa voidaan siirtää pois vaurioituvilta alueilta lennossa, muistista tulee aktiivinen osa järjestelmän säteilynhallintaa – ei vain passiivinen komponentti, joka yritetään suojata mahdollisimman hyvin.