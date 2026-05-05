PIENEN KOON VALOSÄHKÖISET ANTURIT PANASONIC-MERKILLÄ

Panasonic tarjoaa laajan valikoiman teollisuusautomaatiokäyttöön suunniteltuja komponentteja. Näiden joukossa pienikokoiset valokennot ovat erityisen suosittuja, arvostettu niiden kompaktiuden, korkean toimintatarkkuuden ja vaativissa sovelluksissa toimivan luotettavuuden vuoksi. Tarkastellaan, mitä toimintoja nämä ratkaisut tarjoavat ja mikä erottaa ne teknisiltä parametreiltaan.

Tuotanto- tai jakeluprosessien automaatio vaatii usein antureita, jotka eivät ole pelkästään tarkkoja vaan myös pienikokoisia, mahdollistaen esineiden havaitsemisen, laskemisen ja paikantamisen suhteellisen ahtaissa tiloissa, kuten kuljetinlinjoilla, koneiden sisällä, jne. Tietenkin on syytä huomata, että tällaisia antureita käytetään usein myös toiminnan valvontaan tai mekanismien ja voimansiirtojen ohjaukseen.

Sovelluksesta riippumatta ostaja etsii todennettuja ja kestäviä ratkaisuja, joissa on mahdollisimman nopea vasteaika ja lopuksi kompakti koko. Juuri tällä osa-alueella sijoittuvat Panasonicin PM- ja EX-sarjan tuotteet.

Tässä artikkelissa käsittelemme aiheita kuten:

Kapeakaistaiset anturit tarkkuussovelluksiin

Esineiden havaitseminen pienikokoisilla EX-10- ja EX-20-anturisarjoilla

KAPEAKAISTAISET ANTURIT

Kapeakaistaisia antureita käytetään monenlaisissa sovelluksissa; niitä käytetään sekä paikannukseen että liikkuvien elementtien sijainnin havaitsemiseen (rajoitinkytkimien sijaan), sekä pyörimisten laskemiseen tai jopa poikkeaman kulman määrittämiseen. Tällaisia antureita Panasonic tarjoaa kolmessa sarjassa: PM-25, PM-45 ja PM-65, joista ensimmäisen kahden sarjan tuotteilla on korkeampi suojausluokka (IP64). Kunkin sarjan erityispiirteet voidaan tiivistää seuraavasti:

helppo kiinnitys käyttäen M2- tai M3-ruuveja;

pienimmät mitat;

johdolla toteutettu lähtö korvattu liittimellä (CN-14A).

PM-kapeakaistaiset anturit voidaan syöttää jännitteellä 5V–24V DC. Niissä on suojaus virtalähteen ja lähtöliitännän käänteistä napaisuutta vastaan; sisäpiiri sisältää myös signaalivahvistimen. Moduuleissa on transistori-lähdöt (NPN tai PNP), jotka toimivat DARK-ON- tai LIGHT-ON-tilassa. Lisäksi anturit ilmaisevat tilansa LED-valolla, joka on sijoitettu puoliläpäisevään koteloon. Anturin vasteaika on 20μs LIGHT-ON-tilassa ja 80μs DARK-ON-tilassa. Maksimiulostussignaalin taajuus on 3 kHz. Riippumatta versiosta, lähetin- ja vastaanotinaukon koko on aina 6 mm. Panasonic tarjoaa 7 tuotemuotoa, jotka on nimetty profiilin muotojen mukaan kirjaimilla F, K, L, R, T, U ja Y. Rakenteen vahvistamiseksi sen herkimmät osat on täytetty epoksihartsilla.

EX-10- JA EX-20-SARJAN ANTURIT

Pitempiin havaitsemismatkoihin (jopa 2 m asti) suunnitelluissa sovelluksissa Panasonic on kehittänyt EX-10- ja EX-20-anturisarjat. Niissä on samankaltaiset parametrit, jotka ovat:

erittäin kompaktit mitat;

mahdollisuus herkkyyden säätöön (säädin sisältyy toimitukseen).

Molemmat ryhmät sisältävät malleja, jotka ovat refleksisiä (anturista lähtevä säde palaa moduulin vastaanotettavaksi) sekä lähetin-vastaanotin-pareina.

EX-antureiden merkittävä erotus PM-antureihin nähden on niiden erittäin korkea IP67-suojausluokka, joka takaa suojan useimpia ympäristötekijöitä, erityisesti pölyä ja vesihöyryä vastaan. Moduulit tarvitsevat käyttöjännitteen 12…24 V DC (maksimivirta on 50 mA). Lähtöjohdot ovat tehtaalta valmiiksi asennettuja johtoja (ilman liittimiä päissä) ja niissä on transistorikytkentä, joko NPN tai PNP. Mallista riippuen anturi toimii LIGHT-ON- tai DARK-ON-tilassa. Vasteaika on enintään 500 μs.

Panasonicin käyttämät säteet ja anturit ovat riittävän tarkkoja havaitsemaan jo 0,5 mm:n profiilin kohteet – mutta on tarpeen tarkistaa tietyn mallin tekniset tiedot. Maksimitoimintamatka vaihtelee myös mallista riippuen ja voi olla 14 mm:stä 2 m:iin. Näiden antureiden etuna on myös niiden vähentynyt herkkyys häiriöille, jotka johtuvat loistelampuista ja muista voimakkaista valonlähteistä. Tämän ansiosta EX-antureita voidaan käyttää teollisuuden aloilla, joissa vaaditaan erityisen korkeaa tarkkuutta, kuten PI-korttien valmistuksessa ja jopa integroitujen piirien tuotannossa.

Alkuperäinen teksti: TME