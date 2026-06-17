Ericsson lopettaa nopeiden AD- ja DA-muuntimien kehityksen Ruotsissa. Päätös liittyy tammikuussa ilmoitettuihin vähennyksiin, joissa telejätti varoitti noin kymmenen prosenttia Ruotsin henkilöstöstään.
Lopetettava toiminta työllisti 65 henkilöä Kistassa, Linköpingissä ja Lundissa. Ryhmä on kehittänyt nopeita AD- ja DA-muuntimia sekä niihin liittyviä piirilohkoja. Osaamista on ollut erityisesti analogiatekniikassa, RFIC-piireissä ja sekasignaalisuunnittelussa.
Jatkossa Ericsson ostaa nämä IP-lohkot ulkopuolisilta toimittajilta. Ruotsiin jää edelleen digitaalisten piirien kehitys Kistassa ja Lundissa.
Ericssonilla työskentelee kaikkiaan noin tuhat henkilöä ASIC-kehityksen parissa. Suurin osa heistä on Ruotsissa, kun taas Austinin ja Intian toimistot ovat pienempiä.
Lopetettava ryhmä olisi halunnut löytää uuden työnantajan kokonaisuutena. Tarjousta vietiin eteenpäin sekä Ruotsissa että kansainvälisesti, mutta ostajaa tai uutta kotia ryhmälle ei löytynyt.
Tällä hetkellä noin neljännes ryhmän työntekijöistä on löytänyt uusia tehtäviä omalta alueeltaan joko Ericssonilta tai muista yrityksistä. Osa on vaihtanut suuntaa, ja osa etsii edelleen uusia töitä.
Ryhmän osaaminen kattoi koko ASIC-kehitysketjun vaatimusmäärittelystä tape-out-vaiheeseen ja piisirujen verifiointiin. Työtä on tehty prosesseissa 180 nanometristä kehittyneisiin FinFET-solmuihin asti. Analogiatekniikan, RFIC-suunnittelun ja sekasignaalipiirien osaajia etsiville yrityksille markkinoilla on siis edelleen kokeneita tekijöitä.
Per Henricsson, Elektroniktidningen