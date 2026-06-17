Ericsson lopettaa nopeiden AD- ja DA-muuntimien kehityksen Ruotsissa. Päätös liittyy tammikuussa ilmoitettuihin vähennyksiin, joissa telejätti varoitti noin kymmenen prosenttia Ruotsin henkilöstöstään.

Liettualainen LITILIT rakentaa Vilnaan uuden femtosekuntilaserien tuotantolaitoksen, jonka tavoitteena on yltää muutamassa vuodessa jopa 3000 laserin vuosikapasiteettiin. Yhtiön mukaan kyse olisi yhdestä maailman suurimmista femtosekuntilaserien tuotantolaitoksista.

Ferrosähköinen muisti on nousemassa yhdeksi lupaavimmista vaihtoehdoista, kun perinteisten DRAM- ja SRAM-muistien skaalaus käy yhä vaikeammaksi. Belgialainen tutkimuskeskus imec esitteli VLSI Technology & Circuits 2026 -symposiumissa uusia tuloksia, jotka vievät ferrosähköisiä muistiratkaisuja lähemmäs tiheitä ja energiatehokkaita 3D-muistiarkkitehtuureja.

Tekoäly on jo selkeästi ohittanut kokeiluvaiheen. Avnet Insights 2026 -selvityksen mukaan tekoäly on monilla elektroniikan aloilla jo mukana käytössä olevissa tuotteissa, ja sen soveltaminen yleistyy nopeasti kaikkialla EMEA-alueella.

Kalifornialainen SiMa.ai lupaa nopeuttaa paikallisten tekoälysovellusten kehitystä rajusti. Yhtiön uusi Palette Neat -kehitysympäristö käyttää tekoälyagentteja sovellusten rakentamiseen ja sovittamiseen sen omalle Modalix-tekoälypiirille. SiMa.ai mukaan työ, joka aiemmin vei kuukausia, voidaan nyt tehdä päivissä tai joissakin tapauksissa jopa tunneissa.

Piikarbidin eli SiC:n piti monen arvion mukaan olla ennen kaikkea sähköautojen tehopuolijohde. Alimpia jännitetasoja on jo alkanut vallata galliumnitridi eli GaN, mutta SiC ei ole katoamassa mihinkään. Päinvastoin. Tekoälydatakeskukset ovat nostamassa sen uudelleen tehopuolijohteiden eturiviin.

Ericsson saa uuden toimitusjohtajan yhtiön sisältä. Per Narvinger nousee ruotsalaisen verkkolaitejätin toimitusjohtajaksi ja konsernijohtajaksi, kun Börje Ekholm jättää tehtävänsä syyskuun lopussa.

5G:n satelliittiyhteydet ovat siirtymässä standardoinnista kohti kaupallisia päätelaitteita. Rohde & Schwarz kertoo validoineensa tähän mennessä suurimman määrän GCF:n hyväksymiä 3GPP NR-NTN -testitapauksia RF-, RRM- ja protokollatestauksen alueilla.

MWC 2026 -tapahtumassa yksi asia kävi selväksi: eurooppalaiset teleoperaattorit eivät enää kysy, tuleeko tekoäly osaksi verkkoja. Ne kysyvät, kuinka nopeasti se saadaan käyttöön, kirjoittaa Lenovon laiteratkaisuista Pohjoismaissa vastaava Mike Creutzer.

Palvelinmarkkina kasvaa nyt tekoälyn ehdoilla. IDC:n mukaan palvelimia myytiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 122,6 miljardilla dollarilla, mikä on 30,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvun taustalla on ennen kaikkea tekoälyinfrastruktuurin rakentaminen.

Tekoäly muuttaa nopeasti tapaa, jolla ohjelmistoja kirjoitetaan, testataan ja ylläpidetään. Samalla kehitystyökalujen taustalla olevasta infrastruktuurista on tullut aiempaa kriittisempää. Google haluaa varmistaa, että seuraavan sukupolven AI-kehitysympäristöt rakentuvat avoimelle ja toimittajariippumattomalle pohjalle.

6G-verkoista ei ole tulossa Nokialle ja Ericssonille samanlaista investointiaaltoa kuin 5G:stä. Dell’Oro Groupin uuden ennusteen mukaan 6G kasvattaa radioverkkojen eli RAN-laitteiden markkinaa selvästi maltillisemmin kuin moni verkkolaitevalmistaja voisi toivoa.

Vincit kertoo asiakasprojektista, jossa tekoälyä ei käytetty vain kehittäjän apurina, vaan ohjelmistokehityksen varsinaisena työvoimana. Quattro Liningin PTS-Kompassi-palvelu rakennettiin kahdessa kuukaudessa mallilla, jossa tekoälyagentit vastasivat lähes kaikesta koodin ja dokumentaation kirjoittamisesta.

Suomeen toukokuussa saapunut realme hakee nopeasti näkyvää asemaa Suomen älypuhelinmarkkinoilla. Yhtiö on aloittanut yhdessä Elisan ja DNA:n kanssa kampanjan, jossa realme GT 8 Pro -lippulaivapuhelimen hinnasta saa vähintään 500 euron alennuksen mitä tahansa vanhaa älypuhelinta vastaan.

Maailman suurin sähköautoakkujen valmistaja CATL kääntää katseensa litium-ilma-akkuihin. Tekniikka lupaa teoriassa moninkertaisen energiatiheyden nykyisiin litiumioniakkuihin verrattuna, mutta on edelleen tutkimusvaiheessa. Lyhyellä aikavälillä CATL panostaa natriumioniakkujen massatuotantoon.

Salolainen Virtasenkauppa pilotoi verkkokauppaa, jossa asiakas voi tilata tuotteen keskustelemalla tekoälyagentin kanssa. Agentti käsittelee tilauksen ja lähettää ostajalle MobilePay-maksupyynnön. Kyse on pienestä pilotista, mutta se näyttää konkreettisesti, mihin verkkokauppa on siirtymässä: tekoäly ei enää vain neuvo asiakasta, vaan alkaa osallistua itse ostotapahtumaan.

Linux-ytimestä on löytynyt 19 vuotta vanha haavoittuvuus, jonka avulla perusoikeuksilla varustettu paikallinen käyttäjä voi saada järjestelmässä root-oikeudet. CIFSwitchiksi nimetty haavoittuvuus koskee Linuxin CIFS/SMB-asiakaspuolta ja siihen liittyvää cifs-utils-apuohjelmistoa.

Ericsson tuo AI in RAN -ohjelmiston 5G-verkon radio-osaan. Tavoitteena on parantaa verkon suorituskykyä, spektritehokkuutta ja energiatehokkuutta ilman uusia laiteasennuksia.

Suomalaisen Donut Labin akkuteknologiaa voimakkaasti arvostellut Ryan Hughes eli Ziroth on joutunut itse tarkastelun kohteeksi. Donut Labin osakkeenomistaja ja toimitusjohtaja Marko Lehtimäen pitkäaikainen ystävä Michael Roberts väittää tuoreessa kirjoituksessaan, että Hughes jätti kertomatta yleisölleen yhteydestään maailman suurimpaan akkuyhtiöön CATL.

Tekoäly-PC suorituskyky ei riipu vain prosessorista, grafiikkapiiristä tai NPU-kiihdyttimestä. Kun paikalliset kielimallit ja tekoälyagentit kasvavat, pullonkaulaksi voi nousta myös tallennus. Silicon Motion vastaa tähän uudella SM2524XT-ohjainpiirillä, joka on suunnattu PCIe Gen5 -SSD-levyihin.