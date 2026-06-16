5G:n satelliittiyhteydet ovat siirtymässä standardoinnista kohti kaupallisia päätelaitteita. Rohde & Schwarz kertoo validoineensa tähän mennessä suurimman määrän GCF:n hyväksymiä 3GPP NR-NTN -testitapauksia RF-, RRM- ja protokollatestauksen alueilla.
NR-NTN tarkoittaa 5G New Radio -tekniikkaan perustuvia ei-maanpäällisiä verkkoja. Käytännössä kyse on satelliittien kautta toimivista 5G-yhteyksistä, joiden avulla mobiiliverkon peittoa voidaan laajentaa alueille, joilla maanpäällistä tukiasemaverkkoa ei ole.
Rohde & Schwarzin mukaan validoinnit tehtiin 3GPP Release 17 -määritysten mukaisesti. Testitapaukset kuuluvat Global Certification Forumin WI-555-työkohteeseen, ja ne esiteltiin GCF:n CAG #86 -kokouksessa Düsseldorfissa.
Testaus kattoi kolme päätelaitteen hyväksynnän kannalta keskeistä aluetta. RF-testit mittaavat radioteknistä suorituskykyä, RRM-testit radion resurssien hallintaa ja PCT-testit protokollien yhteensopivuutta. Mittaukset tehtiin FR1-taajuusalueella, ja testattavana laitteena oli Samsungin uusin NR-NTN-piirisarja.
Rohde & Schwarzin testikokoonpanossa käytettiin TS8980-testialustaa vaatimustenmukaisuuden testaamiseen, TS-RRM-ratkaisua sekä CMX500-signaalointitesteriä. CMX500 tukee myös varhaista tuotekehitystä muun muassa kanavaemuloinnin, häipymämallinnuksen ja satelliittikonstellaatioiden visualisoinnin avulla.
Satelliittipohjaisen 5G:n testaaminen on vaikeampaa kuin perinteisen mobiiliverkon. Satelliitin liike, muuttuva viive, Doppler-siirtymä ja yhteyden vaimennus tekevät radio-olosuhteista jatkuvasti muuttuvia. Siksi standardien mukainen vaatimustenmukaisuustestaus on tärkeä askel NR-NTN-laitteiden tuomisessa markkinoille.