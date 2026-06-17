Liettualainen LITILIT rakentaa Vilnaan uuden femtosekuntilaserien tuotantolaitoksen, jonka tavoitteena on yltää muutamassa vuodessa jopa 3000 laserin vuosikapasiteettiin. Yhtiön mukaan kyse olisi yhdestä maailman suurimmista femtosekuntilaserien tuotantolaitoksista.
Hankkeen arvo on noin kuusi miljoonaa euroa. Tehtaan rakennus- ja varustelutöiden on määrä valmistua vuoden 2026 viimeisellä neljänneksellä. Ensimmäisen toimintavuoden aikana tuotannon arvioidaan yltävän noin tuhanteen femtosekuntilaseriin.
Femtosekuntilaserit ovat erittäin tarkkoja materiaalinkäsittelyn työkaluja. Niiden erittäin lyhyet valopulssit mahdollistavat materiaalin työstämisen niin, että lämpövaikutus jää pieneksi. Siksi niitä käytetään esimerkiksi puolijohteiden, elektroniikan ja lääketieteellisten sovellusten, kuten silmäkirurgian, valmistuksessa ja käsittelyssä.
LITILITin toimitusjohtajan ja perustajan Nikolajus Gavrilinasin (kuvassa) mukaan femtosekuntilaserien laajempaa käyttöönottoa on rajoittanut ennen kaikkea valmistuksen vaikeus. Monet nykyiset järjestelmät perustuvat hänen mukaansa tutkimuslaitoksista kehittyneisiin arkkitehtuureihin, jotka ovat tehokkaita mutta monimutkaisia valmistaa ja vaikeita automatisoida.
LITILIT sanoo ratkaisevansa ongelmaa modulaarisella ja aiempaa vähemmän komponentteja vaativalla laserarkkitehtuurilla. Yhtiön mukaan ratkaisu mahdollistaa kokoonpanon, testauksen ja laadunvalvonnan automatisoinnin. Uuteen 4000 neliömetrin tehtaaseen tulee sekä CNC-metallintyöstöä että robottipohjaisia laserien kokoonpano- ja testauslinjoja.
Yhtiön teknologia perustuu vuonna 2014 Vilnan FTMC-tutkimuskeskuksessa tehtyyn keksintöön, joka koskee ultralyhyiden pulssien tuottamista uudella tavalla. LITILITin mukaan sen laserarkkitehtuuri yltää noin 20 prosentin sähköstä optiseksi femtosekuntilasersäteilyksi muuntavaan hyötysuhteeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa pienempää energiankulutusta, kevyempää jäähdytystarvetta ja paremmin teollisuusympäristöihin sopivia lasereita.
Yhtiö näkee Vilnan tehtaan ensimmäisenä askeleena laajemmassa kansainvälisessä mallissa, jota se aikoo monistaa muiden kumppanien kanssa myös muille alueille. LITILIT perustettiin vuonna 2015, ja se keräsi vuonna 2022 yhteensä 3,7 miljoonan euron rahoituksen Taiwania Capitalilta ja Iron Wolf Capitalilta.