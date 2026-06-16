6G-verkoista ei ole tulossa Nokialle ja Ericssonille samanlaista investointiaaltoa kuin 5G:stä. Dell’Oro Groupin uuden ennusteen mukaan 6G kasvattaa radioverkkojen eli RAN-laitteiden markkinaa selvästi maltillisemmin kuin moni verkkolaitevalmistaja voisi toivoa.
Dell’Oron perusennusteessa 6G ei ole 5G:n kaltainen suuri tekninen hyppäys, joka pakottaa operaattorit uusimaan radioverkkojaan nopeasti. Sen sijaan 6G rakentuu pitkälti nykyisen solukkorakenteen, 5G:ssä käytettyjen Massive MIMO -ratkaisujen ja aiempaa leveämpien radiokanavien varaan.
Tämä on operaattoreille hyvä uutinen, mutta verkkolaitevalmistajille huomattavasti vaisumpi viesti. Jos nykyistä verkkoa voidaan hyödyntää pitkälle 6G-siirtymässä, uusia tukiasemia ja muuta radioverkon laitteistoa ei tarvitse ostaa yhtä voimakkaasti kuin 5G:n alkuvaiheessa.
Dell’Oron RAN- ja teleinvestointien tutkimuksesta vastaavan Stefan Pongratzin mukaan todennäköisin skenaario on yhä se, että 6G:stä tulee uusi verkkosukupolvi muiden joukossa. Investoinnit kiihtyvät vuosikymmenen lopulla, mutta operaattorit ovat nyt kapasiteetin osalta paremmassa asemassa kuin 5G-siirtymän alkaessa.
Tästä syystä 6G RAN -laitteiden yhteenlasketun myynnin arvioidaan jäävän ensimmäisen kuuden vuoden aikana 10–20 prosenttia pienemmäksi kuin vastaavassa vaiheessa 5G-sykliä. Dell’Oron mukaan 6G RAN -markkinan arvo nousee silti yli 100 miljardiin dollariin ensimmäisten kuuden vuoden aikana.
Laajemmat langattomien verkkojen investoinnit ovat selvästi suurempia. Dell’Oro arvioi niiden ylittävän 500 miljardia dollaria vuosina 2029–2034. Tämä summa ei kuitenkaan tarkoita pelkästään 6G-radiolaitteita, vaan koko langattoman verkkokapasiteetin investointeja eri teknologiasukupolvissa.
Nokian kannalta uutinen ei ole aivan yhtä yksiselitteisen synkkä kuin vielä muutama vuosi sitten. Yhtiön painopiste on siirtynyt aiempaa selvemmin myös optisiin verkkoihin, IP-verkkoihin, kiinteisiin verkkoihin ja datakeskusyhteyksiin. Infinera-kauppa vahvisti tätä suuntaa. Radioverkot ovat silti edelleen tärkeä osa Nokiaa, ja juuri tällä alueella 6G:n maltillinen investointisykli tuntuu eniten.
Ericssonille viesti on vähintään yhtä tärkeä. Ruotsalaisyhtiö on yhä erittäin vahvasti mobiiliverkkojen ja radioverkkotekniikan varassa. Jos 6G ei kasvata RAN-markkinaa merkittävästi, myös Ericssonin on haettava kasvua aiempaa enemmän ohjelmistoista, automaatiosta, yritysverkoista ja tekoälyllä ohjatuista verkkoratkaisuista.
Dell’Oron mukaan koko RAN-markkina kasvaa vuosina 2030–2034 vain noin prosentin vuodessa. Sekä alle 7 gigahertsin taajuudet että senttimetriaaltoalue eli cmWave ovat mukana 6G-käyttöönotossa, mutta yli 7 gigahertsin taajuuksien merkitys näyttää kasvavan.