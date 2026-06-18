Renesas osti työkalun, joka piirtää sulautetun koodin

Renesas ei lupaa tekoälyagenttia, joka kirjoittaa firmwarea tyhjästä. Se osti Pictorusin, jonka työkalussa sulautettu ohjelmisto syntyy graafisesta mallista. Ratkaisu muistuttaa LabVIEW- tai Simulink-tyyppistä ajattelua: insinööri kuvaa laitteen toiminnan lohkokaaviona, ja järjestelmä simuloi sen sekä muuntaa mallin ajettavaksi koodiksi.

Oaklandissa Kaliforniassa toimiva Pictorus on kehittänyt pilvipohjaisen alustan sulautettujen järjestelmien käyttäytymisen mallintamiseen, simulointiin ja koodin generointiin. Renesasilla yrityskauppa liittyy laajempaan digitalisaatiostrategiaan. Yhtiö rakentaa Renesas 365 -alustasta ympäristöä, joka kattaisi elektroniikkajärjestelmän kehityksen alkuvaiheen ideoinnista suunnitteluun, toteutukseen ja elinkaaren hallintaan. Altium-kaupan jälkeen Renesas vahvisti piirilevy- ja järjestelmäsuunnittelun puolta. Pictorus tuo mukaan sulautetun ohjelmiston käyttäytymismallinnuksen.

Käytännössä Pictorusin työkalussa laitteen toiminta kuvataan selaimessa graafisina lohkokaavioina. Insinööri määrittelee, miten järjestelmän pitäisi käyttäytyä eri tilanteissa. Tämän jälkeen alusta simuloi toimintaa ja tuottaa mallista ajettavaa sulautettua ohjelmistoa. Renesasin mukaan koodi generoidaan muistiturvallisella Rust-kielellä. Tarjolla on myös yhteentoimivuutta C, C++ ja Pythonin kanssa.

Tämä tekee yrityskaupasta kiinnostavan myös suhteessa tämän hetken tekoälypuheeseen. Kun moni ohjelmistokehityksen työkalu lupaa agenttipohjaista automaatiota, Renesas lähestyy ongelmaa sulautetun maailman ehdoilla. Sulautetuissa järjestelmissä ratkaisevia ovat reaaliaikaisuus, muistinkäyttö, laiterajapinnat, determinismi ja usein myös turvallisuusvaatimukset. Graafinen malli voi antaa kehittäjälle paremman kontrollin kuin täysin vapaasti koodia tuottava agentti.

Renesasin mukaan Pictorus nopeuttaa erityisesti varhaista järjestelmäsuunnittelua ja virtuaalista prototypointia. Kun järjestelmän käyttäytymistä voidaan simuloida ennen varsinaista laitetoteutusta, myös komponenttivalintoja ja arkkitehtuuria voidaan arvioida aiemmin. Tämä on tärkeää esimerkiksi autoissa, robotiikassa ja teollisuuslaitteissa, joissa ohjelmiston merkitys kasvaa nopeasti.

Renesasin ohjelmistoista ja digitalisaatiosta vastaavan R&D-johtajan Leigh Gawnen mukaan Pictorus täydentää Renesas 365 -alustaa yhdistämällä nykyiset arkkitehtuurimallinnuksen ominaisuudet käyttäytymisen mallinnukseen ja simulointiin. Hänen mukaansa teknologia siirtää suunnittelua entistä aikaisempaan vaiheeseen nopean virtuaalisen prototypoinnin ja koodigeneroinnin avulla.

Renesas tavallaan rakentaa alustaa, jossa sirujen, piirilevyjen, ohjelmiston ja järjestelmäsuunnittelun välinen raja hämärtyy. Tavoite on tehdä sulautettujen laitteiden kehityksestä nopeampaa ja helpommin hallittavaa, mutta samalla sitoa suunnittelijat entistä tiiviimmin Renesasin omaan ekosysteemiin.