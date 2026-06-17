SiC nousi uudelleen parrasvaloihin, vaikka GaN valtasi jo siltä alimpia jännitteitä

Piikarbidin eli SiC:n piti monen arvion mukaan olla ennen kaikkea sähköautojen tehopuolijohde. Alimpia jännitetasoja on jo alkanut vallata galliumnitridi eli GaN, mutta SiC ei ole katoamassa mihinkään. Päinvastoin. Tekoälydatakeskukset ovat nostamassa sen uudelleen tehopuolijohteiden eturiviin.

Yole Group arvioi uudessa Power SiC 2026 -raportissaan, että tehopiikarbidin markkina kasvaa 11 miljardiin dollariin vuoteen 2031 mennessä. Vuosien 2025 ja 2031 välillä kasvuvauhdiksi ennustetaan keskimäärin 20 prosenttia vuodessa. Kasvua vetävät edelleen sähköautot, uusiutuva energia, akkuvarastot, latausinfrastruktuuri ja raideliikenne, mutta yhä tärkeämmäksi ajuriksi nousee tekoälyn vaatima sähköinfrastruktuuri.

Tekoälypalvelimien tehontarve kasvaa nopeasti. Samalla datakeskusten virransyötön arkkitehtuuria joudutaan uudistamaan. Perinteinen 48 tai 54 voltin jakelu ei riitä enää pitkälle, kun virtalähteiden tehotaso nousee selvästi yli kolmen kilowatin. Yolen mukaan kehitys vie kohti kolmivaiheisia HVDC-ratkaisuja ja lopulta 800 voltin tasajännitearkkitehtuureja tai ±400 voltin ratkaisuja. Tällaisissa ympäristöissä SiC:n vahvuudet, korkea hyötysuhde ja kyky toimia suurilla jännitteillä, tulevat uudelleen esiin.

SiC:n asema ei silti perustu pelkästään tekniseen suorituskykyyn. Viime vuosina koko toimitusketjuun on investoitu voimakkaasti. Yolen mukaan maailmanlaajuiset investoinnit ylittävät 30 miljardia dollaria. Samalla valmistus siirtyy 150 millimetrin kiekoista kohti 200 millimetrin tuotantoalustoja. Tämä on tärkeää, koska tekoälydatakeskusten mahdollinen kysyntäpiikki edellyttää sekä kapasiteettia että kustannusten laskua.

Sähköautot pysyvät silti SiC-markkinan suurimpana yksittäisenä veturina. Yole arvioi, että 800 voltin sähköautoalustat yleistyvät nopeasti ja muodostavat vuoteen 2031 mennessä noin puolet maailman täyssähköautojen toimituksista. Näissä autoissa SiC-sisältö on selvästi suurempi kuin aiemmissa alustoissa, koska suurempi jännite parantaa latausnopeutta ja voimansiirron hyötysuhdetta.

Yolen analyytikko Ahmad Abbas kiteyttää muutoksen toteamalla, ettei SiC ole enää vain autoteollisuuden tarina. Tekoälydatakeskukset, uusiutuva energia ja energian varastointi tekevät markkinasta aiempaa monipuolisemman. Samalla Kiina vahvistaa asemaansa koko arvoketjussa kiekoista komponentteihin. Seuraava SiC:n kasvuvaihe ei siis synny yhdestä sovelluksesta, vaan siitä, että sähköä pitää muuntaa yhä tehokkaammin lähes kaikkialla.