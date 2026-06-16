Ericsson saa uuden toimitusjohtajan yhtiön sisältä. Per Narvinger nousee ruotsalaisen verkkolaitejätin toimitusjohtajaksi ja konsernijohtajaksi, kun Börje Ekholm jättää tehtävänsä syyskuun lopussa.
Narvinger aloittaa uudessa roolissaan lokakuun alussa. Ekholm jatkaa tämän jälkeen uuden toimitusjohtajan neuvonantajana 15. kesäkuuta 2027 saakka. Reutersin mukaan Ekholm on johtanut Ericssonia vuodesta 2017 lähtien ja jää tehtävästä yli yhdeksän vuoden toimitusjohtajakauden jälkeen.
Narvinger aloitti Ericssonilla jo vuonna 1997 ja toimii nykyisin varatoimitusjohtajana sekä Networks-liiketoiminta-alueen johtajana. Kyseessä on Ericssonin tärkein liiketoiminta-alue, joka vastaa yhtiön mobiiliverkkoratkaisuista.
Ennen Networks-yksikön johtoon siirtymistä Narvinger johti Ericssonin Cloud Software and Services -liiketoimintaa. Ericsson ilmoitti helmikuussa 2025, että Narvinger siirtyy Networks-yksikön johtoon 15. maaliskuuta 2025 alkaen.
Narvingerilla on Ericssonin mukaan kokemusta muun muassa tutkimuksesta, standardoinnista, tuotekehityksestä, tuotehallinnasta ja myynnistä. Hän on työskennellyt myös Ericssonin keskeisten asiakkaiden kanssa eri puolilla maailmaa sekä ollut pidemmillä komennuksilla Australiassa ja Espanjassa.
Per Henricsson, Elektroniktidningen