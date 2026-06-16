Palvelinmarkkina kasvaa nyt tekoälyn ehdoilla. IDC:n mukaan palvelimia myytiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 122,6 miljardilla dollarilla, mikä on 30,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvun taustalla on ennen kaikkea tekoälyinfrastruktuurin rakentaminen.
Luvuissa huomio kiinnittyy x86-palvelinten asemaan. Niiden liikevaihto laski 2,9 prosenttia 63,9 miljardiin dollariin. Samaan aikaan muiden kuin x86-palvelinten liikevaihto yli kaksinkertaistui 58,7 miljardiin dollariin. Nämä palvelimet edustivat jo 47,9 prosenttia koko markkinasta.
X86 ei siis ole katoamassa palvelimista, mutta sen ylivalta horjuu nopeasti. Pitkään Intelin ja AMD arkkitehtuuri määritti käytännössä koko palvelinmarkkinaa. Nyt kasvu syntyy yhä useammin grafiikkasuorittimista, tekoälykiihdyttimistä ja muista erikoistuneista arkkitehtuureista.
GPU-kiihdytettyjen palvelinten liikevaihto oli IDC:n mukaan jo 68,9 miljardia dollaria. Se vastaa 56,2 prosenttia koko palvelinmarkkinasta. Lisäksi muut kiihdytetyt palvelimet kasvoivat 122,1 prosenttia 17,7 miljardiin dollariin.
GPU-palvelin ei välttämättä tarkoita, ettei mukana olisi x86-prosessoria. Monessa tekoälypalvelimessa varsinainen laskentateho tulee grafiikkasuorittimilta, mutta järjestelmän isäntäprosessorina voi edelleen olla x86-suoritin. Muutos ei siis ole pelkkä prosessoriarkkitehtuurien välinen kilpailu, vaan arvon siirtymistä yleisprosessoreista kiihdytettyyn laskentaan.
IDC mukaan tekoälyinfrastruktuurin kysyntä ei enää rajoitu hyperscale-luokan jättimäisiin konesaleihin ja suuriin pilviyhtiöihin. Tekoälylaskentaa rakentavat myös yritykset, julkinen sektori ja valtiolliset hankkeet. IDC mukaan niin sanottuja suvereenin tekoälyn hankkeita on jo yli 40 maassa.
Myös palvelinvalmistajien järjestys muuttui. Dell Technologies nousi markkinan ykköseksi 16,5 prosentin osuudella. Yhtiön palvelinliikevaihto kasvoi peräti 244,1 prosenttia vuodessa. Super Micro oli toisena 7,6 prosentin osuudella ja Lenovo kolmantena 4,6 prosentin osuudella.
IDC mukaan lähiajan kasvua rajoittaa ennen kaikkea komponenttien saatavuus. Pullonkauloja on DRAM-muisteissa, NAND-piireissä, prosessoreissa ja kiintolevyissä. Kysyntä ei siis ole hiipumassa, vaan palvelimia ei saada markkinoille niin nopeasti kuin asiakkaat niitä haluaisivat.