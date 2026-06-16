Tekoäly muuttaa nopeasti tapaa, jolla ohjelmistoja kirjoitetaan, testataan ja ylläpidetään. Samalla kehitystyökalujen taustalla olevasta infrastruktuurista on tullut aiempaa kriittisempää. Google haluaa varmistaa, että seuraavan sukupolven AI-kehitysympäristöt rakentuvat avoimelle ja toimittajariippumattomalle pohjalle.
Google on liittynyt Eclipse Foundationin strategiseksi jäseneksi. Yhtiö kertoo liittymisen tapahtuneen jo huhtikuussa 2026. Samalla Google alkaa tukea Open VSX -rekisteriä, joka on avoin ja toimittajariippumaton lisäosarekisteri VS Code -laajennusrajapintaa käyttäville kehitystyökaluille.
Open VSX on nousemassa tärkeäksi osaksi AI-koodauksen työkalupinoa. Googlen mukaan sitä käyttävät jo muun muassa Google Antigravity, AWS Kiro, Cursor ja Windsurf. Kyse ei siis ole vain perinteisestä lisäosakaupasta, vaan infrastruktuurista, jonka varassa uudet AI-avusteiset kehitysympäristöt löytävät ja asentavat laajennuksia.
Google osallistuu jatkossa Eclipse Foundationin hallitukseen ja tekniseen neuvostoon. Yhtiön mukaan tavoitteena on tukea avointa infrastruktuuria, avoimen lähdekoodin turvallisuutta ja sääntelyn vaatimusten täyttämistä. Googlen Open Source Programs Officen amanda casari sanoo, että AI muuttaa perustavalla tavalla sitä, miten kehittäjät kirjoittavat, julkaisevat ja ylläpitävät ohjelmistoja.
Casarin mukaan Googlen liittyminen Eclipse Foundationiin varmistaa, että seuraavan sukupolven AI-kehittäjäkokemukset, kuten Google Antigravity, rakennetaan yhteistyössä läpinäkyvien ja toimittajariippumattomien säätiöiden kanssa. Hänen mukaansa avoimet rekisterit, kuten Open VSX, ovat kriittistä infrastruktuuria, jonka avulla kehittäjäekosysteemi pysyy avoimena kaikille.
Open VSX merkitys näkyy jo sen liikenteessä. Eclipse Foundationin mukaan rekisteri välittää yli 300 miljoonaa latausta kuukaudessa. Päivittäisen huippuliikenteen aikana palvelu käsittelee 200 miljoonaa pyyntöä. Rekisterissä on yli 12 000 laajennusta yli 8 000 julkaisijalta.
Eclipse Foundation on myös tuonut Open VSX hallitun Managed Registry -palvelun. Se on tarkoitettu yrityksille ja kehitysalustoille, jotka käyttävät rekisteriä tuotantotason palveluissa. Palvelulle luvataan 99,95 prosentin käytettävyys, määritellyt tukitasot ja yritystason operatiivinen varmuus. Ensimmäisiin käyttäjiin kuuluvat Google, AWS ja Cursor.
Eclipse Foundationin toimitusjohtaja Mike Milinkovichin mukaan Googlen liittyminen strategiseksi jäseneksi kuvastaa avoimen yhteistyön kasvavaa merkitystä. Hänen mukaansa kyse on sekä globaalien sääntelyvaatimusten tukemisesta, avoimen lähdekoodin infrastruktuurin vahvistamisesta, toimitusketjujen suojaamisesta että seuraavan sukupolven AI-kehittäjäalustojen rakentamisesta.
Googlen ja Eclipsen yhteistyö ei ala tyhjästä. Yhtiöt ovat tehneet yhteistyötä avoimen lähdekoodin hankkeissa jo vuodesta 2006. Uusi strateginen jäsenyys nostaa yhteistyön kuitenkin uudelle tasolle juuri hetkellä, jolloin AI-agentit, automaatio ja pilvipohjaiset kehitysympäristöt kasvattavat kehittäjätyökalujen taustapalveluiden kuormaa nopeasti.