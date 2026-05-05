Tekoälydatakeskuksiin kaadetaan nyt ennennäkemättömiä summia, mutta suuri osa laskentatehosta jää silti käyttämättä. Arvioiden mukaan GPU-klustereiden käyttöaste voi pudota jopa 20–40 prosenttiin. Syy ei ole pelkästään ohjelmistossa tai verkossa, vaan paljon perustavanlaatuisemmassa asiassa: ajoituksessa.

Amerikkalainen Foremay on esitellyt uuden säteilyä kestävän SSD:n, joka ei pelkästään suojaa itseään avaruuden hiukkassäteilyltä, vaan myös siirtää dataa aktiivisesti pois vaurioituvilta alueilta. Ratkaisu yhdistää fyysisen Graded-Z-suojauksen ja tekoälypohjaisen ohjauksen tavalla, joka muuttaa massamuistin roolia avaruusjärjestelmissä.

Apple teki kaikkien aikojen parhaan maaliskuun neljänneksen, mutta pinnan alla näkyy jo rajoitteita. Yhtiön liikevaihto nousi noin 111 miljardiin dollariin ja kasvoi 17 prosenttia, vaikka iPhone-toimituksia jarrutti komponenttipula.

Teollisuusverkko on ollut tähän asti yksinkertainen sääntö: kriittinen liikenne kulkee kaapelissa. Nyt siihen haetaan muutosta. Belden esitteli Hannover Messessä konseptin maailman ensimmäisestä 5G-teollisuuskytkimestä, joka lupaa tuoda deterministisen, reaaliaikaisen Ethernet-liikenteen suoraan langattoman verkon päälle.

Digi International on julkaissut XBee3 BLU -moduulin, joka vie Bluetooth Low Energy -ratkaisut selvästi pidemmälle kuin pelkkä radiolinkki. BLE 5.4 -yhteys yhdistyy suoraan moduulissa ajettavaan MicroPython-koodiin, jolloin erillistä mikrokontrolleria ei monissa sovelluksissa enää tarvita.

Intel Core Ultra Series 3 tuo markkinoille Panther Lake -alustan, joka perustuu yhtiön uuteen 18A-prosessiin. CPU-, GPU- ja NPU-kiihdytyksen yhdistävä arkkitehtuuri tähtää korkean suorituskyvyn AI-PC:ihin ja teollisiin edge-järjestelmiin. Teksti perustuu Rutronikin artikkeliin uusimmassa ETNdigi-lehdessä.

Kyberturvan aikaskaala on repeämässä käsiin. Nopeimmat murtautumiset tapahtuvat jo 30 sekunnissa, ja tekoäly pystyy varastamaan dataa jopa 25 minuutissa. Samaan aikaan haavoittuvuuksien korjaaminen vie keskimäärin 55–72 päivää.

Robotti-imureistaan tunnettu Dreame Technology hakee nyt paikkaa autoteollisuudessa. Yhtiö esitteli Nebula NEXT 01 JET Edition -konseptin, jossa huomio kiinnittyy näyttävään rakettikiihdytykseen – mutta teknisesti kiinnostavampi osa löytyy auton sensoripuolelta.

OpenAI ottaa käyttöön uuden tason tilisuojauksen tuomalla fyysisiin turva-avaimiin perustuvan kirjautumisen osaksi ChatGPT:tä. Yhteistyössä Yubicon kanssa toteutettu ratkaisu perustuu laitteistopohjaisiin passkey-avaimiin, joita pidetään tällä hetkellä vahvimpana keinona estää tilikaappauksia.

Analog Devices tuo tuotantoon toisen sukupolven A²B 2.0 -audioväylän, joka nostaa auton äänijärjestelmän arkkitehtuurin uudelle tasolle. Kyse ei ole vain paremmasta äänentoistosta, vaan tavasta rakentaa koko matkustamon audiokokemus uudelleen.

Sveitsiläinen startup Mosaic SoC haluaa siirtää konenäön pois raskaiden sovellusprosessoreiden ja GPU-kiihdytyksen varasta omaksi, erilliseksi piirikseen. Tavoitteena on tuoda reaaliaikainen tilannetaju – niin sanottu spatial intelligence – pieniin, akkukäyttöisiin laitteisiin ilman nykyisiä teho- ja lämpökompromisseja.

Verkkojen suorituskykyä ei enää mitata vain fyysisillä testilaitteilla. Japanilainen Anritsu tuo nyt mittauksen suoraan pilvi- ja virtuaaliympäristöihin uudella Virtual Network Master -ratkaisullaan. Käytännössä verkon suorituskykyä ei enää tarkastella ulkopuolelta mittalaitteilla, vaan sisältä käsin siellä missä sovellukset oikeasti toimivat.

ROHM on tuonut markkinoille uuden langattoman latauksen piirisarjan, joka on suunniteltu nimenomaan äärimmäisen pieniin puettaviin laitteisiin. Uusi ML7670/ML7671-ratkaisu vie NFC-pohjaisen latauksen kokoluokkaan, jossa se mahtuu jopa älysormuksiin.

Tekoälyn nopea yleistyminen ei ainoastaan kasvata sähkön kysyntää, vaan muuttaa koko energia-alan toimintamallia. Schneider Electric:n tuoreen Global Autonomous Maturity -tutkimuksen mukaan ala on siirtymässä kohti autonomisia, jopa täysin miehittämättömiä laitoksia. Kehitystä vauhdittaa nimenomaan tekoäly.

Natriumioniakut ovat pitkään olleet lupaava mutta keskeneräinen vaihtoehto litiumkemioille. Nyt CATL väittää ratkaisseensa massatuotannon ongelmat ja saa heti perään 60 gigawattitunnin tilauksen energiavarastoihin. Tämä siirtää teknologian ensimmäistä kertaa selvästi pilotista teolliseen mittakaavaan.

Donut Labin solid state -akkujen videosarja jatkui tänään kahden viikon tauon jälkeen. Tällä kertaa yhtiö demosi sitä, että sen akulla korvattaisiin olemassaolevan kulkuneuvon, kuten vaikkapa sähköskootterin akku. Näin saataisiin samaan tilaan enemmän kapasiteettia ja helpompi lämmönhallinta

STMicroelectronics tuo konenäön sinne, missä sitä ei ole aiemmin juuri nähty: mikro-ohjainluokkaan. Yhtiön uudet ultramatalatehoiset kuva-anturipiirit mahdollistavat jatkuvasti päällä olevan havainnoinnin ilman raskasta prosessointia tai suurta virrankulutusta.

Tietoturvayhtiö WithSecure väittää siirtävänsä puolustuksen askeleen pidemmälle: uusi Elements-alustan Proactive Security -kyvykkyys lupaa tunnistaa ja estää hyökkäyspolkuja jo ennen kuin varsinaiset haavoittuvuudet ovat edes tiedossa.

NB-IoT-kehityksessä yksi asia on ollut pitkään selvä. AT-komentojen käsin kirjoittaminen modeemille on hidasta, virhealtista ja suoraan sanottuna turha työvaihe. Nyt siihen on tulossa muutos.

- Käyttäjälle on kerrottava, kun kyse on tekoälystä. Näin tiivistää Traficomin yksikönpäällikkö Jenni Koskinen EU:n tekoälyasetuksen keskeisen muutoksen, joka alkaa näkyä yrityksille konkreettisesti elokuussa 2026.