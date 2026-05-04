Apple teki kaikkien aikojen parhaan maaliskuun neljänneksen, mutta pinnan alla näkyy jo rajoitteita. Yhtiön liikevaihto nousi noin 111 miljardiin dollariin ja kasvoi 17 prosenttia, vaikka iPhone-toimituksia jarrutti komponenttipula.
Kasvun veturina toimi iPhone 17 -mallisto, jonka myynti kasvoi 22 prosenttia ja toi lähes 57 miljardin dollarin liikevaihdon. Kysyntä oli erityisen vahvaa Kiinassa, jossa Apple ylitti selvästi markkinaodotukset.
Keskeinen tekninen havainto liittyy kuitenkin toimitusketjuun. Toimitusjohtaja Tim Cook myönsi, että rajoitteet johtuvat ennen kaikkea kehittyneiden puolijohdeprosessien saatavuudesta. Kyse ei ole muistipiireistä, vaan nimenomaan huippuluokan valmistusnodien kapasiteetista, joilla Applen SoC-piirit tehdään.
Tämä on merkittävä signaali. Vaikka kysyntä vetää, tuotanto ei skaalaudu samassa tahdissa. Ja ongelma jatkuu myös alkaneella neljänneksellä.
Samaan aikaan Applen palveluliiketoiminta nousi uuteen ennätykseen, 30,9 miljardiin dollariin. Yhtiön asennuskanta ylitti 2,5 miljardia aktiivista laitetta, mikä tukee jatkuvaa palvelukasvua.
Analyytikoiden mukaan asetelma alkaa muuttua. iPhone toimii edelleen sisäänkäyntinä ekosysteemiin, mutta varsinainen tulos tehdään yhä enemmän palveluilla. Samalla Apple kohtaa uuden strategisen testin: miten yhdistää laitekanta, ohjelmisto ja palvelut aidosti älykkääksi kokonaisuudeksi.
Lisäpaineita tuo johtajavaihdos. Tim Cook siirtyy sivuun syyskuussa, ja vetovastuun ottaa John Ternus. Hän saa johdettavakseen yhtiön, joka tekee ennätystulosta – mutta kohtaa samaan aikaan sekä tuotantorajoitteita että kasvavia odotuksia tekoälyn suhteen.
Kokonaiskuva on ristiriitainen: Apple kasvaa vahvasti, mutta ensimmäistä kertaa pitkään aikaan fyysiset rajoitteet, eli sirujen valmistuskapasiteetti, alkavat näkyä suoraan liiketoiminnassa.