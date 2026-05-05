Sulautettujen järjestelmien kehitys on siirtymässä uuteen vaiheeseen, jossa tekoäly ei ole enää lisäominaisuus vaan keskeinen osa koko kehityspinoa. Tämä on pääviesti, kun Embedded Conference Finland järjestetään seitsemännen kerran lokakuun 20. päivä Helsingin Maria01-kampuksella.
- Tämä ei ole enää promptaamista vaan kokonaisia työnkulkuja, joissa tekoäly kirjoittaa, kääntää, testaa ja debuggaa koodia, kuvaa tapahtumaa järjestävä ETN:n päätoimittaja Veijo Ojanperä.
Suurten kielimallien vaikutus ulottuu jo koko kehitysketjuun. Ne tuottavat ajureita, oheispiirien alustuskoodia ja kokonaisia ohjelmistokomponentteja C/C++- ja Rust-ympäristöihin. Samalla virheenkorjaus muuttuu: lokit, muistivuodot ja kaatumiset analysoidaan yhä useammin tekoälyn avulla.
Muutos ei rajoitu pelkkään kehitykseen. Tekoäly siirtyy vauhdilla myös laitteisiin itseensä. Optimoidut mallit pyörivät jo mikro-ohjaimista Jetson-luokan järjestelmiin, mikä tuo reaaliaikaisen päätöksenteon, puheohjauksen ja paikallisen älykkyyden ilman pilviyhteyttä.
Samalla rajoitteet ovat edelleen todellisia. Tekoälyn tuottama koodi on verifioitava, ja laitekohtainen osaaminen pysyy kriittisenä. Insinöörin rooli ei katoa, vaan muuttuu: yhä enemmän kyse on järjestelmien orkestroinnista ja tekoälyn ohjaamisesta.
Embedded Conference Finland pyrkii asemoitumaan tämän murroksen keskiöön tarjoamalla foorumin, jossa sulautettujen järjestelmien kehittäjät ja yritykset voivat tarkastella agenttisen tekoälyn vaikutuksia käytännön tasolla.
