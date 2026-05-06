Microsoftin Edge-selain on joutunut rajun tietoturvakritiikin kohteeksi, kun norjalainen tietoturvatutkija Tom Jøran Sønstebyseter Rønning paljasti selaimen säilyttävän tallennetut salasanat selväkielisinä RAM-muistissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että järjestelmään päässyt hyökkääjä voi lukea käyttäjän tallennetut tunnukset suoraan muistista.

Pienikapasiteettisten NAND-muistien tarjonta kiristyy nopeasti, kun suuret valmistajat siirtävät kapasiteettiaan korkeamman katteen tuotteisiin. Taiwanilainen Macronix International hyötyy tilanteesta poikkeuksellisen voimakkaasti, mikä näkyy sekä myynnin että katteiden rajuna kasvuna.

Teknologiayhtiö Unikie kertoo tuovansa agenttipohjaisen tekoälyn osaksi sulautettujen ohjelmistojen kehitystä tavalla, joka voi lyhentää kehitysaikoja viikoista tunteihin. Yhtiö esitteli uuden UnikieMind-lähestymistapansa, jossa suuret kielimallit integroidaan koko ohjelmistokehityksen elinkaareen aina suunnittelusta testaukseen ja ylläpitoon.

Traficomin uusi laajakaistaluokitus kertoo, että Suomen verkkoyhteydet ovat parantuneet nopeasti erityisesti kaupungeissa. Samalla vertailu paljastaa, että harvaan asutuilla alueilla jäädään edelleen kauas kasvukeskusten kuitu- ja 5G-tasosta.

National Science Foundation ajautuu yhä syvempään kriisiin Yhdysvalloissa. Presidentti Donald Trump on käytännössä purkanut maan tärkeimmän perustutkimuksen rahoittajan toimintamallia samaan aikaan, kun Valkoinen talo ajaa yli 50 prosentin leikkauksia NSF:n budjettiin.

Saksalainen DATA MODUL tuo markkinoille 13,3 tuuman e-paper-näytöt, joissa on integroitu etuvalaistus. Ratkaisu poistaa yhden e-paperin keskeisistä rajoitteista ja vie teknologian suoraan kilpailemaan perinteisten TFT-infonäyttöjen kanssa ulkokäytössä.

Älypuhelintoimitukset kasvoivat Omdian mukaan alkuvuonna prosentin, mutta kasvu syntyi pitkälti valmistajien ja jakelukanavan ennakkotilauksista. Samalla kuluttajakysyntä jäi vaisuksi, mikä kasvattaa riskiä markkinan selvästä hidastumisesta loppuvuonna.

STMicroelectronics tuo galliumnitridipohjaiset tehomuuntimet nyt ensimmäistä kertaa selvästi massamarkkinoiden kodinkoneisiin. Yhtiön uudet VIPerGaN-piirit yhdistävät saman kotelon sisään GaN-transistorin, ohjauksen ja flyback-muuntimen, mikä yksinkertaistaa virtalähteiden suunnittelua merkittävästi.

Linux-pelaamisen suurin pullonkaula ei ole ollut suorituskyky vaan näyttöliitäntä. Vaikka näytönohjaimet ovat jo pitkään tukeneet uusimpia grafiikkaominaisuuksia, Linux-puolella HDMI on jäänyt käytännössä edellisen sukupolven tasolle. Tämä on tarkoittanut konkreettisia rajoituksia erityisesti TV- ja high-end-näyttökäytössä.

Tekoälydatakeskuksiin kaadetaan nyt ennennäkemättömiä summia, mutta suuri osa laskentatehosta jää silti käyttämättä. Arvioiden mukaan GPU-klustereiden käyttöaste voi pudota jopa 20–40 prosenttiin. Syy ei ole pelkästään ohjelmistossa tai verkossa, vaan paljon perustavanlaatuisemmassa asiassa: ajoituksessa.

Amerikkalainen Foremay on esitellyt uuden säteilyä kestävän SSD:n, joka ei pelkästään suojaa itseään avaruuden hiukkassäteilyltä, vaan myös siirtää dataa aktiivisesti pois vaurioituvilta alueilta. Ratkaisu yhdistää fyysisen Graded-Z-suojauksen ja tekoälypohjaisen ohjauksen tavalla, joka muuttaa massamuistin roolia avaruusjärjestelmissä.

Apple teki kaikkien aikojen parhaan maaliskuun neljänneksen, mutta pinnan alla näkyy jo rajoitteita. Yhtiön liikevaihto nousi noin 111 miljardiin dollariin ja kasvoi 17 prosenttia, vaikka iPhone-toimituksia jarrutti komponenttipula.

Teollisuusverkko on ollut tähän asti yksinkertainen sääntö: kriittinen liikenne kulkee kaapelissa. Nyt siihen haetaan muutosta. Belden esitteli Hannover Messessä konseptin maailman ensimmäisestä 5G-teollisuuskytkimestä, joka lupaa tuoda deterministisen, reaaliaikaisen Ethernet-liikenteen suoraan langattoman verkon päälle.

Digi International on julkaissut XBee3 BLU -moduulin, joka vie Bluetooth Low Energy -ratkaisut selvästi pidemmälle kuin pelkkä radiolinkki. BLE 5.4 -yhteys yhdistyy suoraan moduulissa ajettavaan MicroPython-koodiin, jolloin erillistä mikrokontrolleria ei monissa sovelluksissa enää tarvita.

Intel Core Ultra Series 3 tuo markkinoille Panther Lake -alustan, joka perustuu yhtiön uuteen 18A-prosessiin. CPU-, GPU- ja NPU-kiihdytyksen yhdistävä arkkitehtuuri tähtää korkean suorituskyvyn AI-PC:ihin ja teollisiin edge-järjestelmiin. Teksti perustuu Rutronikin artikkeliin uusimmassa ETNdigi-lehdessä.

Kyberturvan aikaskaala on repeämässä käsiin. Nopeimmat murtautumiset tapahtuvat jo 30 sekunnissa, ja tekoäly pystyy varastamaan dataa jopa 25 minuutissa. Samaan aikaan haavoittuvuuksien korjaaminen vie keskimäärin 55–72 päivää.

Robotti-imureistaan tunnettu Dreame Technology hakee nyt paikkaa autoteollisuudessa. Yhtiö esitteli Nebula NEXT 01 JET Edition -konseptin, jossa huomio kiinnittyy näyttävään rakettikiihdytykseen – mutta teknisesti kiinnostavampi osa löytyy auton sensoripuolelta.

OpenAI ottaa käyttöön uuden tason tilisuojauksen tuomalla fyysisiin turva-avaimiin perustuvan kirjautumisen osaksi ChatGPT:tä. Yhteistyössä Yubicon kanssa toteutettu ratkaisu perustuu laitteistopohjaisiin passkey-avaimiin, joita pidetään tällä hetkellä vahvimpana keinona estää tilikaappauksia.

Analog Devices tuo tuotantoon toisen sukupolven A²B 2.0 -audioväylän, joka nostaa auton äänijärjestelmän arkkitehtuurin uudelle tasolle. Kyse ei ole vain paremmasta äänentoistosta, vaan tavasta rakentaa koko matkustamon audiokokemus uudelleen.

Sveitsiläinen startup Mosaic SoC haluaa siirtää konenäön pois raskaiden sovellusprosessoreiden ja GPU-kiihdytyksen varasta omaksi, erilliseksi piirikseen. Tavoitteena on tuoda reaaliaikainen tilannetaju – niin sanottu spatial intelligence – pieniin, akkukäyttöisiin laitteisiin ilman nykyisiä teho- ja lämpökompromisseja.