National Science Foundation ajautuu yhä syvempään kriisiin Yhdysvalloissa. Presidentti Donald Trump on käytännössä purkanut maan tärkeimmän perustutkimuksen rahoittajan toimintamallia samaan aikaan, kun Valkoinen talo ajaa yli 50 prosentin leikkauksia NSF:n budjettiin.
Tuorein vaihe nähtiin, kun Trumpin hallinto päätti erottaa NSF:n johtokunnan. Samalla tutkimusrahoituksen käsittely on hidastunut voimakkaasti, henkilöstöä on vähennetty ja tuhansia tutkimusapurahoja on jäädytetty tai peruttu.
NSF rahoittaa noin neljänneksen Yhdysvaltojen perustutkimuksesta. Sen kautta ovat aikanaan saaneet alkunsa muun muassa internetiin, GPS-paikannukseen, MRI-kuvantamiseen, tekoälyyn ja mRNA-rokotteisiin liittyvät tutkimukset.
Entiset NSF-johtajat varoittavatkin nyt avoimesti amerikkalaisen tutkimusjärjestelmän murentamisesta. Obaman ja Trumpin ensimmäisen kauden aikana NSF:ää johtanut France Córdova muistuttaa, että perustutkimuksen arvo näkyy usein vasta vuosien päästä.
Trumpin hallinto on perustellut muutoksia säästöillä ja sillä, että tutkimusrahoitus halutaan kohdistaa nykyistä selvemmin strategisiin painopisteisiin kuten tekoälyyn ja kvanttiteknologiaan. Samalla hallinto on lopettanut suuren määrän DEI- ja disinformaatioteemoihin liittyviä hankkeita.
Kritiikin mukaan kyse ei kuitenkaan ole vain budjettikurista vaan poliittisen ohjauksen kasvusta. Entinen NSF-johtaja Neal Lane kuvasi tilanteen The Hill -lehdelle poikkeuksellisen suorasanaisesti: - Trumpin hallinto tuhosi vanhan NSF:n ja yritti luoda uuden organisaation.
Huoli ei rajoitu NSF:ään. Myös National Institutes of Health eli NIH on joutunut leikkausten, rahoitusjäädytysten ja poliittisen ohjauksen kohteeksi.
Tutkijayhteisössä pelätään erityisesti sitä, että epävarmuus karkottaa nuoria tutkijoita pois akateemiselta uralta juuri hetkellä, jolloin Yhdysvallat yrittää säilyttää asemansa tekoälyn, puolijohteiden ja kvanttilaskennan kaltaisissa teknologioissa.