Teknologiayhtiö Unikie kertoo tuovansa agenttipohjaisen tekoälyn osaksi sulautettujen ohjelmistojen kehitystä tavalla, joka voi lyhentää kehitysaikoja viikoista tunteihin. Yhtiö esitteli uuden UnikieMind-lähestymistapansa, jossa suuret kielimallit integroidaan koko ohjelmistokehityksen elinkaareen aina suunnittelusta testaukseen ja ylläpitoon.
Unikien mukaan kyse ei enää ole pelkästä Copilot-tyyppisestä koodiavustamisesta, vaan agenttisesta ohjelmistokehityksestä, jossa tekoäly osallistuu aktiivisesti myös debuggaamiseen, optimointiin ja järjestelmätason analyysiin. Yhtiö kertoo hyödyntävänsä mallia erityisesti sulautetuissa järjestelmissä, autonomisessa ajamisessa ja droonikehityksessä.
- Fyysinen tekoäly on suurin muutos, jonka näen nyt markkinassa, sanoo toimitusjohtaja Juha Ala-Laurila.
Yhtiö listaa useita käytännön esimerkkejä AI-pohjaisen kehityksen vaikutuksista. Yhdessä tapauksessa kuuden kehittäjän kaksi kuukautta jumissa ollut ajoitusbugi ratkesi tunnissa, kun tekoäly jäljitti ongelman odottamattomaan osaan järjestelmää. Toisessa tapauksessa 12 000 rivin legacy-koodi modernisoitiin (refaktoroitiin) kolmessa viikossa työn aiemman kolmen kuukauden arvion sijaan.
Unikien mukaan myös dokumentoimattomalle piirille kirjoitettu ajuri saatiin toteutettua ja testattua viikossa aiemman 4–5 viikon sijaan. Autonomisen ajamisen prosessoinnin optimoinnin vaatima 2–3 viikon työ kutistui neljään tuntiin juuri ennen autonvalmistajan testiä.
Unikie käyttää lähestymistavastaan termiä AI-native software development. Käytännössä kyse on siitä, että tekoälyagentit osallistuvat koko kehitysprosessiin eivätkä vain ehdota yksittäisiä koodirivejä kehittäjälle.
Yhtiön mukaan suurimmat hyödyt näkyvät erityisesti sulautetuissa järjestelmissä, joissa osaajapula on krooninen ongelma. Maailmassa on yli 28 miljoonaa ohjelmistokehittäjää, mutta vain pieni osa hallitsee vaativan embedded-kehityksen erityisvaatimukset.
UnikieMind perustuu kaupallisiin kielimalleihin, joita yhtiö kertoo räätälöineensä omilla menetelmillään ja asiakasprojekteista kertyneellä datalla. Tarkempia teknisiä yksityiskohtia tai käytettyjä AI-malleja yhtiö ei kuitenkaan avannut.