Tekoälydatakeskusten rakentaminen näkyy nyt suoraan puolijohdeteollisuuden perustassa eli piikiekoissa. Alan järjestö SEMI kertoo, että maailmanlaajuiset piikiekkotoimitukset kasvoivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 13,1 prosenttia vuoden takaisesta.
Toimituksia kertyi yhteensä 3275 miljoonaa neliötuumaa eli noin 2,1 miljoonaa neliömetriä piikiekkoja. Määrä vastaa lähes 300 jalkapallokentän pinta-alaa. Vuotta aiemmin toimituksia kertyi noin 1,9 miljoonaa neliömetriä. Edelliseen neljännekseen verrattuna toimitukset kuitenkin laskivat 4,7 prosenttia, mitä SEMI pitää normaalina kausivaihteluna.
Kasvun veturina toimii edelleen tekoäly. Erityisesti kehittyneet logiikkapiirit ja muistipiirit käyvät vahvasti kaupaksi AI-datakeskuksiin. Nyt kysyntä näkyy myös tehonhallintapiireissä, joita tarvitaan palvelin- ja kiihdytinratkaisujen virransyöttöön.
SUMCOn myynti- ja markkinointijohtaja sekä SEMIn Silicon Manufacturers Groupin puheenjohtaja Ginji Yada sanoo, että markkina alkaa vähitellen toipua myös laajemmin.
– Piikiekkojen kysyntä on parantunut, mutta elpyminen ei ole tasaista. Monet komponenttivalmistajat raportoivat teollisuuselektroniikan tilanteen kohentuneen, mikä auttaa purkamaan varastoja ja tukee markkinan laajempaa toipumista, Yada kommentoi.
Sen sijaan älypuhelin- ja PC-markkina jatkavat heikkona. SEMIn mukaan yksi syy voi olla tekoälymuistien eli HBM-piirien voimakas kysyntä. Kun muistituotantoa suunnataan AI-kiihdyttimien tarpeisiin, muiden laitteiden muistien saatavuus kiristyy.
Piikiekot ovat käytännössä kaikkien puolijohteiden perusmateriaali. Enintään 300 millimetrin halkaisijaan valmistettaville kiekoille rakennetaan valtaosa maailman siruista, aina mikro-ohjaimista tekoälyprosessoreihin.